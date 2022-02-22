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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عصير طبيعي، إثبتت العديد من الدراسات، ونتائج تناوله، فؤائده الصحية العديدة، منها إنقاص الوزن والمساعدة على هضم الطعام وتقوية العظام.

ومؤخراً كشفت خبيرة عالمية في مجال التغذية، أن هذا العصير الطبيعي يساعد على تقوية الرغبة الجنسية، لدى الرجل والمرأة، على حد سواء.

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خبيرة تغذية: عصير طبيعي ينشط المخ ويزيد حدة الانتباه ويعزز إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء

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ونقل موقع “إكسبريس” البريطاني، عن خبيرة التغذية، كريستينا جاكس، إن “هناك نوع واحد من الخضروات الجذرية.. التي يمكن أن تساعد كعصير في زيادة الرغبة الجنسية كونها تحتوي على مستويات عالية من معدن البورون”.

وأشارت جاكس إلى أن العصير مكون من جذور البنجر، التي تحتوي على مستويات عالية من البورون المهم لسلامة العظام.. ولتنشيط المخ وزيادة حدة الانتباه، والذي يعمل أيضاً على تعزيز إنتاج الهرمونات الجنسية.

وأفادت أن “شرب عصير البنجر يساعد الجسم على التمثيل الغذائي واستخدام هرمون الاستروجين للنساء وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال”.

وأكدت أن البنجر يساعد أيضا على “إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية.. ما يجعل الأشخاص يشعرون بالاسترخاء، ويحسن تدفق الدم لديهم، ويشعرهم بهزات جماع أفضل”.

وقالت خبيرة التغذية البريطانية إنه رغم ان الشعور بالتحسن الجسدي والعاطفي مرتبط بالدافع الجنسي الصحي.. إلا أنه يمكن للنظام الغذائي الجيد أن يضيف دفعة كبيرة إلى الحياة الجنسية لدى الرجال والنساء عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة تدفق الدورة الدموية.



وخلال حديثها لموقع “إكسبريس” البريطاني، استعرضت جاكس عدداً من الأطعمة الأخرى.. مشيرة إلى أنها تعزز من الرغبة الجنسية، ومن بينها المكسرات والفاكهة والتوابل والبروتين الخالي من الدهون.

وأفادت أن “تناول حفنة من الصنوبر أو الجوز يمكن أن يعزز الوظيفة الجنسية، نظرا لاحتوائها على كمية وافرة من الزنك.. كما يعد الجوز مصدرا رائعا لأوميغا 3، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب”.

وأوضحت أن أفضل انواع الفواكه لتعزيز الصحة الجنسية هو الرمان لاحتوائه على مزيج قوي من مضادات الأكسدة.. ويزيد من مستويات هرمون التستوستيرون ويساعد على تعزيز تدفق الدم، وجميعها تعمل على تحسين الرغبة الجنسية.

أما التوابل، فقالت خبيرة التغذية البريطانية، إن “إضافة التوابل الدافئة إلى الأطعمة يمكن أن يعزز التقبل.. ويخلق العلاقة الحميمة ويزيد من الرومانسية، فجوز الطيب والقرفة على سبيل المثال تستخدمان في العديد من الثقافات كمنشط جنسي”.

وتابعت” مجرد رائحة هذه التوابل تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب وإثارة الدافع الجنسي”.

ونصحت جاكس بتناول الأسماك ولحم البقر الذي يتغذى على الأعشاب والحبوب، مضيفة..” يمكن أن يوفر البروتين قدرة تحمل طويلة الأمد في المواعيد المتأخرة من الليل”.

عصير البنجر

وأشارت إلى ان هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تجنبها إذا كنت لا تريد أن تشعر بالضعف.. بما في ذلك، السكريات المضافة، والوجبات السريعة المجهزة والمعبأة، والدهون المشبعة، ومادة الكافيين، والكحول.

ولفتت إلى أن” الأطعمة الغنية بالألياف، على الرغم من كونها صحية، قد لا تكون فكرة جيدة إذا كنت ترغب في ليلة مليئة بالعاطفة لأنها قد تؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ”.

وفي السياق أثبتت دراسة علمية حديثة أن "جذور الشمندر يمكنها الحفاظ على الرشاقة والقوام المتناسق، إضافة إلى قدرته الهائلة على قتل الخلايا السرطانية".فجذور الشمندر صحية ومفيدة للقلب، إذ يحتوي هذا النبات على النترات بنسب عالية، تتضمن احتواء كل غرام من جذور الشمندر على غرام من النترات، وهي النسبة التي تفوق أي نسبة نترات تحتوي عليها الخضروات الأخرى.وعلى العكس مما ذهبت إليه الدراسات على مدار السنوات الماضية.آ

وأشارت إلى أنه ثبت أن تناول كوب واحد من عصير جذور الشمندر يؤدي إلى هبوط ملحوظ في ضغط الدم

وقالت دراسات أجراها معهد بيكر للقلب ومرض السكري في ملبورن في أستراليا أن "تناول 500 مللي غرام يقي الإنسان الوفاة لسبب أمراض القلب والشرايين بنسبة 10 %".ويعتبر الشمندر من الخيارات التي من الأحرى بالرياضيين التقاطها على الفور، إذ ثبت من خلال بحث جديد أن تناول 500 ملليغرام من جذور الشمندر في صورة عصير، وهو البنات الغني بالنترات، لا يخفض ضغط الدم فقط، بل يزيد من قوة التحمل".آ

كما أثبتت التجربة العملية أن "من يتناول هذا القدر من عصير جذور الشمندر، يستطيع بذل جهد في التمرينات الرياضية أكثر من غيره من الرياضيين بواقع 16%.