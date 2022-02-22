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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الإعلامي محمد الغيطي أنه طلب من عريس الإسماعيلية الظهور معه في حلقة ببرنامج صح النوم. لكنه فوجئ به يبتزه ويطلب منه مبلغ مئة ألف جنيه مقابل الظهور معه.

خلال الحلقة هاجم الغيطي العريس الشاب عبدالله. ووصفه بأنه همجي وأكد أنه إذا حدث هذا الموقف مع ابنته سيقوم بالإبلاغ عنه حتى يأخذ حقها بالقانون.

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اعلامي شهير يفضح عريس الإسماعيلية ويكشف عن طلب غريب منه

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وأكد أن الواقعة التي حدثت للفتاة في يوم زفافها تعتبر إهانة لكل السيدات.

واقعة عروس الإسماعيلية كانت واقعة عروس الإسماعيلية تريند مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية. وذلك بعد تداول مقطع مصور لها وهي تتعرض للضرب من عريسها أمام صالون التجميل.

وظهرت في المقطع وهي تتعرض لعنف شديد أثار غضب الكثير من النساء. بعد ساعات قليلة اتضح أن مراسم الزفاف تمت كما كان مخططا لها.

وخلال مقطع الفيديو تظهر العروس وسط أسرتيهما والأقارب في حالة تشبه الإغماء، بينما حاول المتواجدون في محيط الحدث إفاقتها، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".وتم تداول مقطع مصور جديد للعروسين وهما في منزل الزوجية وتواجد معهم عدد من أفراد العائلة. وكانت السعادة واضحة على الجميع، وكأن الخلاف لم يكن.

استضافت بعض المواقع العروسين وظهرا في بث مباشر وكانت علاقتهما جيدة. وكشفت العروس أنها تحب زوجها وعلاقتها به قوية. ورفضت الانتقادات على السوشيال ميديا، خاصة وأن البعض قال إنها مغصوبة على هذه الزيجة.

كشفت العروس مها محمد صاحبة الأربعة والعشرين عاما أن طبيعة شخصيتها عصبية وتشعر بالتوتر.

وأكدت أنها انفعلت على الميك آب ارتست خلال الاستعداد للزفاف. ووقعت عدة خلافات بينها وبين أقاربها بسبب التوتر. استمر الخلاف بين العروسين فترة قليلة. وبعدها استكملت العائلة حفل الزفاف وأجواء الاحتفال حتى ساعات متأخرة من الليل.

وعلق العريس على الفيديو المنتشر قائلاً إن ضربه لزوجته وهي أيضا ابنة عمه أمر عادي لديهم

عريس الإسماعيلية يستفز المصريين انتقد عدد من المشاهير واقعة ضرب أحد الشباب لزوجته خلال زفة العرس في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية بمصر موجهاً لها اللكمات حتى فقدت الوعي والتي عرفت إعلاميا باسم واقعة عروس الإسماعيلية.

وانتقد النجوم العنف ضد المرأة وتعدى الرجال على زوجاتهن بالضرب مثلما حدث في تلك الواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب معبرة عن غضبها من الأمر، وتعدى الرجال على السيدات بالضرب واصفة الأمر بالجهل والتخلف.

وكتبت سمية الخشاب عدداً من التدوينات على حسابها الشخصي بموقع تويتر قائلة: "أنا زهقت اوي! مجتمع ذكوري بحت وإهانة المرأة بقت حاجة عادية ويمكن تكون حق مكتسب كمان للراجل واحنا مش واخدين بالنا... والمفروض انها تسكت وتداري وتعدي عشان كلام الناس والفضايح والمجتمع اللي مبيسبش حد فحاله والذي منه، الفاتحه علي الجهل والتخلف والـ"لا انسانيه" #عروسه_الإسماعيلية".

وطالبت سمية الخشاب بتدريس الدفاع عن النفس للفتيات في المدارس، معلقة: "المفروض يبقي في ماده تتدرس في المدارس والجامعات خصوصا للبنات اسمها " كيفيه الدفاع عن النفس" وتكون بتعلم الناس وخصوصا البنات ازاي يدافعوا عن نفسهم قدام الحيوانات البشريه اللي كترو اوي اليومين دول".

وانتقدت سمية الخشاب تعرض السيدات للعنف قائلة: "أي راجل همجي جاهل لازم يعرف انه احترامه للانثي من احترامه لنفسه، يا اما بقي يروح يعيش مع الحيوانات ويطبق قانون الغابه وساعتها يبقي علي الرجوله والانسانيه السلام... سلام يا "راجل".

يذكر أن واقعة عروس الإسماعيليى ورطت الإعلامية ياسمين عز مع الجمهور، بعد أن علقت على الواقعة بكلمات اعتبرها الجمهور تحريض على العنف ضد المرأة والعنف الزوجي.

اعتذرت الإعلامية، ياسمين عز، عن تصريحاتها السابقة عن واقعة عروس الإسماعيلية بعد أن واجهت غضب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار مطالبات بإيقافها والتحقيق معها بتهمة تأييد العنف ضد المرأة.

المصدر: ليالينا