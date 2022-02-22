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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رغم رحيلها في عام 1996 إلا أن نبوءات العرافة البلغارية العمياء الشهيرة بابا فانجا عادت لتتصدر المشهد من جديد تزامنًا مع التاريخ المميز لليوم 22/02/2022، حيث نسبت إليها تحذيرات من تاريخ اليوم بسبب تكرار العدد 2 ستة مرات في هذا التاريخ.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" فإن فانجا قالت "يجب أن نخاف اليوم الذي يوجد فيه العدد 2 ستة مرات، سيغطي الرماد الأرض ويفيض الماء على الضفاف".

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ماذا قالت العرافة البلغارية العمياء عن تاريخ اليوم 22/2/2022 ؟؟.. يجب أن نخاف من هذا اليوم.. ماذا سيحدث؟؟

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توقعات مخيفة للعرافة البلغارية عن 2022

لم يكن هذا أسوأ تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بشأن العام 2022، فوفقًا لموقع "birminghammail" كشفت المنجمة سوزان تايلور عن الأحداث المخيفة التي توقعها العراف المشهور عالميًا في عام 2022.

حيث توقعت بابا فانجا زيادة الكوارث في عام 2022 بما في ذلك الزلازل وأمواج تسونامي، واكتشاف فيروس قاتل في سيبيريا كان مجمدًا حتى الآن، وأنه سيخرج عن نطاق السيطرة بسرعة بسبب آثار الاحتباس الحراري.

توقعت كذلك قلة مياة الشرب في العديد من دول العالم بسبب زيادة عدد السكان وتلوث الأنهار، وتوقعت هجومًا للجراد في الهند وأن الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية، ووصلت توقعاتها إلى "هجوم سفينة فضائية على الأرض".