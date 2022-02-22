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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، طلاقها بشكل رسمي، عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد أيام قليلة من إثارة زوجها الجدل بتصريحاته الجريئة عن القبلات والمشاهد الجريئة.

عشرة طويلة لم تدم

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ياسمين رئيس تعلن طلاقها رسميًا بسبب تصريحات زوجها الصادمة عن "البوس والمشاهد الجريئة" .. ماذا قال؟

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وكتبت ياسمين رئيس عبر استوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.. الحمد لله على كل شيء.. عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

ويُشار إلى أن المخرج هادي الباجوري أثار حالة واسعة من الجدل بعد حديثه بأنه لا يُمانع أن تُقبل زوجته في الأعمال الفنية التي تقدمها وتقدم مشاهد رومانسية، وهو ما عرضه لهجوم لاذع وانتقادات واسعة.

وكانت ياسمين رئيس، أدت مناسك العمرة قبل يومين، خلال تواجدها في السعودية، من أجل عرض مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة" بـ موسم الرياض، ونشرت صورة لها أمام الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "يا رب"، وهو ما جعل البعض يرجح أن هناك أزمة حدثت بعد تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري لتأكدها اليوم وتعلن انفصالها.



تصريحات هادي الباجوري: ما عنديش مشكلة مراتي تتباس

وكان الباجوري قال في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز: "ماعنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق وماعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور"، مضيفًا: "بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس".