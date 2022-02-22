نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ودعًا للنسيان .. أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز والتخطيط الجيد والفهم السريع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أن المخ هو "وحدة العمل المركزية" في جسم الإنسان، وبالتالي إذا توقف عن إرسال إشارات الى الأعضاء لكي تؤدي وظائفها بشكل سليم، فسيحدث خلل في كل وظائف الجسم.

ومن المؤكد أنه إذا كان المخ يعمل بصورة طبيعية، فإن ذلك سينعكس على حياة الإنسان في جوانب عدة، منها التركيز والتفكير بعقلانية، والذاكرة القوية، والتخطيط الجيد، والتعلم والفهم... إلخ.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

ياسمين رئيس تعلن طلاقها رسميًا بسبب تصريحات زوجها الصادمة عن "البوس والمشاهد الجريئة" .. ماذا قال؟

شاهد..محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة..وهكذا علق

إحساس في معدتك يحذر من ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير!

أعراض السرطان: علامتان "مقلقتان" على جسمك قد تظهران "خلال أسابيع قليلة"

ودعًا للنسيان .. أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز والتخطيط الجيد والفهم السريع

خضراوات يُمنع وضعها في الثلاجة لهذا السبب الخطيرة!

تحذير سم قاتل..لا تتناول هذه الأجزاء من الدجاج تسبب أضرار صحية خطيرة

نهاية مأساوية لمتحولة عراقية على يد شقيقها

موظف عربي في شركة الاتصالات السعودية STC يسيء للمملكة عبر تويتر

بتفلس في آخر الشهر؟؟.. احذر هذه العادات الست تجعلك فقيرا

تحذير..مكملات غذائية شائعة تساعد في تحسين صحة الجلد وعلاج هشاشة العظام تعمل "كغذاء للخلايا السرطانية"

عشبة موجودة في كل منزل عربي تعزز الأنسولين وتضبط نسبة السكر في الدم بشكل حيّر الأطباء (تعرف عليها)

وبيّن الكثير من الدراسات أن صحة المخ تقل تدريجاً مع التقدّم في العمر، خاصة إذا أهمل الشخص في تناول الأغذية والمكمّلات المنشطّة له، وهناك أنواع من الأعشاب لديها القدرة على تنشيط خلايا المخ، ومن المهم إدراجها في روتين النظام الغذائي لأنها تساعد في تنشيط عمل المخ مع التقدّم في العمر. ومن هذه الأعشاب:

- الثوم: أثبتت الدراسات أن الثوم يساعد في إزالة الدهون المتراكمة في الشرايين، ما يؤدي إلى تدفّق الدم في الشرايين بسلاسة، كما أنه يقي من تكوّن الجلطات في المخ.

- الزعتر البري: أثبتت الدراسات أن الأوريغانو ينقّي الدم ويزيل السموم منه، كما أنه مضاد للالتهابات ويقي من العدوى.

- إكليل الجبل: وهو من الأعشاب ذات النكهة المميزة التي تغذّي خلايا المخ، وتقوّي التركيز.

- الريحان: وهو من الأعشاب التي تنشّط خلايا المخ، وتخفّف من التوتر.