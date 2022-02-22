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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الثلاثاء، عن إنهاءها التعاقد مع أحد الأفراد من جنسية عربية متعاقد على مشاريع الشركة، وإحالة الموضوع للجهات المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها من منطلق حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال وبعد التقصي فيما أثير عن إساءة أحد المنسوبين لها من جنسية عربية للمملكة عبر تغريدات له منذ سنوات، قررت إنهاء التعاقد معه.

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موظف عربي في شركة الاتصالات السعودية STC يسيء للمملكة عبر تويتر

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وكانت شركة STC، أعلنت في وقت سابق أنها تجري تحقيقًا حول تغريدات مسيئة من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة، فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده.