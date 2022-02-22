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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في نهاية كل شهر، إذا كنت تسأل نفسك أين ذهبت أموالك، فقد حان الوقت لتدوين كل ما أنفقته، اكتب يوميات تدون فيها نفقاتك اليومية إلى جانب ذلك، تأكد من عدم وجود هذه العادات الست التي تجعلك فقيرًا.

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بتفلس في آخر الشهر؟؟.. احذر هذه العادات الست تجعلك فقيرا

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نظرًا لسهولة الوصول إلى طرق الدفع مثل بطاقات الائتمان، فإن معظم الأشخاص الذين يحبون التسوق عبر الإنترنت يقومون بعمليات شراء ندرك لاحقًا أنها غير ضرورية، هذه العادة سامة لحسابك المصرفي، عليك أن تجد طريقة للامتناع عن القيام بذلك، سيكون الأفضل قضاء المزيد من الوقت في قراءة الكتب أو اختيار نشاط ممتع، وفقا لموقع timesofindia.

امش أكثر

بدلًا من أخذ عربة، امش، لأنك تهدر الكثير من المال، ضع هذا المال في حصالة لمدة أسبوع وشاهد المبلغ الذي ستدخره إذا توقفت عن الكسل.

لا تخطط لشراء المنتجات

توقف عن شراء البقالة حسب الاحتياجات اليومية، انتقل إلى متجر البقالة حيث تحصل على كل شيء بكميات كبيرة بأسعار أرخص بدلاً من ذلك، سينتهي بك الأمر إلى توفير الكثير من المال إذا كنت تخطط لهذه الأشياء.

الأكل في الخارج

لا بأس إذا كنت تأكل بالخارج مرة أو مرتين في الشهر أو عندما تخرج لمقابلة أشخاص، لكن تناول الطعام بالخارج أو الطلب كل يومين ليس سوى إهدار للمال، مما يدمر صحتك، إذا كنت تريد أن تأكل شيئًا فاخرًا، فاجعله في المنزل، وشاهد مقاطع الفيديو العديدة للوصفات المتاحة عبر الإنترنت، بهذه الطريقة ستوفر الكثير من المال لأن تناول الطعام في الخارج ليس رخيصًا.

عدم الاستفادة من الخصومات

في كل عام، هناك مناسبات مختلفة تقدم فيها العلامات التجارية خصومات ليس فقط في المتاجر ولكن عبر الإنترنت أيضًا، إذا اشتريت كل شيء بدافع وليس عندما يكون عليه خصم، فأنت تهدر أموالك، بدلاً من ذلك، قم بعمل قائمة بكل ما تريد واشتره عندما يكون هناك تخفيضات.

التدخين

لا يتسبب التدخين في الإصابة بالسرطان فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إفراغ جيبك ببطء، كما أن السجائر ليست رخيصة.