نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمر لا يمكن تحمله أو تصديقه إلا في هذه القبيلة المرعبة غريبة الأطوار.. هكذا يتعاملون مع موتاهم (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقوم قبيلة توراجا من إندونيسيا بتجسيد جثث المتوفين ورعاية جثثهم المحفوظة كما لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وتعتقد قبيلة توراجا من إندونيسيا أنه بعد الموت تبقى الروح فى المنزل حتى يتم علاج الموتى بالغذاء والملابس والمياه والسجائر .

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يتم الحفاظ على الجلد واللحم من التحلل عن طريق طلاء الفورمالديهايد والماء. تخزن العائلة النباتات المجففة بجانب الجسم لإخفاء رائحة الجثث.

بالنسبة لمجتمع التوراجان فإن الجسم المحفوظ جيدا يجلب الحظ السعيد حتى تذهب العائلات إلى أبعد الحدود لضمان بقاء أولئك الذين لقوا حتفهم في أفضل حالة ممكنة. يتعلم التوراجان من سن مبكرة جدا التعامل مع الموت وقبوله كجزء من الرحلة.

ويقول العديد من الناس في القرية إن الدفن المتأخر يساعد على عملية الحزن. وحتى بعد دفن الموتى في ضريح أو قبر حجري، لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يأتي فيها أقاربهم وجها لوجه مع أجسادهم.

وفي طقوس تعرف باسم “معاني” – والتي تعني “رعاية الأجداد” وتجري عادة في أغسطس/آب – يتم إخراج الموتى من قبورهم، والخروج من توابيتهم، وغسل الحشرات والأوساخ، وإعطاء ملابس جديدة وإحضارهم إلى القرية.

في هذه الصورة أدناه، يقوم الأقارب بتنظيف مارثا رانتيليمبونغ، التي توفيت قبل عامين.

وتظهر صورة أخرى تودنغ، الذي توفي في عام 2009. قريبه الشاب سام يضيء له سيجارة ويغير نظارته بينما كان يتمتع بحمامات الشمس.