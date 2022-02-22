أسوأ 6 أطعمة تدمر الكبد لديك.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدَّمت أخصائية التغذية الفرنسية آن جيو، عدة نصائح للحفاظ على الكبد؛ حيث أشارت إلى أن بعض عادات الطعام والشراب يمكن أن تتلفه، وتؤثر على وظيفته.

ونقل موقع "Medisite" الفرنسي، في تقرير ترجمته "عاجل"، عن جيو القول: إن الكبد هو عضو في الجهاز الهضمي، متصل عبر الوريد البابي، الذي يجلب إليه الدم محملًا بمواد من الهضم.

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وأضافت: تمتص خلايا الكبد هذه المواد وتعالجها بطرق مختلفة اعتمادًا على طبيعتها، وهذا هو السبب في أن طعامنا يمكن أن يكون له تأثير على حالته، وأن العلاقة بين الغذاء وصحة الكبد غالبًا ما ترتبط بمسألة الكمية.

لماذا؟ عادةً ما تجمع الأطباق التي تحتوي على الجبن أو الصلصات المصنوعة من منتجات الألبان على الكربوهيدرات (السكريات) والبروتينات، المشكلة تكمن عند درجة الحرارة العالية لهذا المزيج، فينتج عنه تفاعلًا كيميائيًّا يسمى "رد فعل ميلارد".

وتحذر الأخصائية من أن هذا التفاعل الذي يعطي بشكل خاص اللحم طعمه المشوي الجيد، هو في الواقع تكوين للأكريلاميد، الذي يسبب التهاب الكبد، موضحة أن الأطعمة المعنية على سبيل المثال: الفطائر واللازانيا التي تحتوي على اللحم والبشاميل والجبن، يجب استهلاكها باعتدال.

وأوضحت آن جيو أن اللحم غير الداجني -أي لحم البقر، لحم العجل، لحم الخروف- خطر على الكبد عندما يستهلك بشكل زائد؛ حيث تحتاج دهون هذا اللحم إلى الأملاح الصفراء، التي يفرزها الكبد، ويمثل هضم الكميات الكبيرة منها عبئًا على هذا العضو.

بالإضافة إلى ذلك، الدهون المتراكمة الفائضة تتراكم في خلايا الكبد، وتزيد من خطر الدهون في الدم مثل زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتنصح أخصائية التغذية ألا تتجاوز كمية اللحوم في الأسبوع 500 جرام.

الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية، التي تجمع بين الدهون -المشبعة وغير المشبعة- والكربوهيدرات (السكريات) يصعب هضمها وتتعب الكبد، تذكر آن جيو، ومن الأمثلة على ذلك الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية التي تجمع بين زيت الطهي والسكر (النشا).

فالبطاطس المقلية هي في الواقع واحدة من أسوأ الأطعمة؛ لأنها ليست سيئة فقط للكبد؛ لأنها تروّج أيضًا للكوليسترول الزائد، وتؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، وتكمن المشكلة بشكل رئيسي في الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة.