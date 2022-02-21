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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مقطع فيديو لعريس الإسماعيلية وعروسته، في أول لقاء لهما بعد الواقعة التي أثارت جدلًا بسبب تعدي الزوج على العروس بالضرب ليلة زفافهما، حيث أخذ يوجه لها اللكمات والصفعات.

وقال العريس خلال لقائه وزوجته داخل منزل الزوجية، مبررًا تعديه بالضرب على عروسته: "ده العادي عندنا مش حاجة جديدة، هي بنت عمي ومراتي حتى لو مش مراتي فهي بنت عمي في الأول".

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ضرب الزوجة عندنا عادي .. شاهد أول لقاء تلفزيوني لـ عريس الإسماعيلية الذي ضرب عروسته في الشارع أمام الناس لن تصدق ماذا قال؟

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وشهدت محافظة الإسماعيلية في مصر حالة واسعة من الجدل، بعد انتشار فيديو يكشف اندلاع مشاجرة عنيفة بين عروسين ليلة زفافهما وإقدم الزوج بالتعدي على عروسته بالضرب، وتدخل أسرته أيضًا في المشاجرة لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض، وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، أمس الخميس.

بينما كشف مقطع آخر تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية، وأظهر الفيديو الجديد العروس وهي تحضن زوجها في منزل الزوجية، كما أكد أقارب العروسين بعدم وجود مشاكل، وبين الفيديو تناولهم للحمام مع العريس، وقال أحدهم:" العروسة أغمى عليها وكانت عاوزة مية بسكر بس". لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا .