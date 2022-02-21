صدمة تهز الوسط الفني .. وفاة مفاجئة لفنان مصري في عز الشباب.. شاهد المفاجأة من يكون؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي الفنان المصري الشاب، جمال فؤاد، السبت، بشكل مفاجئ، تاركا لوعة في قلوب محبيه.

وأعلنت المطربة أمينة، عن وفاة فؤاد، وكتبت عبر حسابها على "انستغرام": "جمال فؤاد توفاه الله، وهو دلوقتي حالا بيدفن في البحيرة، أمانة تدعو له فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت، طيب وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها، بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا جمال، الله يرحمك، فضلًا وليس أمرا أدعو له فهو الآن يسأل".

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وطرح جمال فؤاد العديد من الأغاني له على مدار الأعوام الماضية منها" ابحث عن ذاتي، وبطلنا اللي يعطلنا وبعدت عنك وارفعي رأسك وسيدة النساء ومش قادر ومملكة الحب".

كما شارك جمال فؤاد في عدد من الأعمال الفنية منها،" ألف ليلة وليلة والحكر وأرجوك أعطني هذا الدواء ومباراة زوجية ونعمة وآسفين يا باشا، والشرابية.

كما نعاه الفنان محمد عز، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا:" انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا جمال كنت راجل طيب وبني ادم نضيف متتعزش على اللي خلقك اسألكم الدعاء".

وشارك جمال فؤاد مؤخرا، في فيلم "الشرابية" مع عدد من نجوم الفن، ومنهم أمينة، لطفي لبيب، علاء مرسي، راندا البحيري، حسن عبد الفتاح، سليمان عيد، منير مكرم، وحسن عيد.