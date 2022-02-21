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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الفنان المصري حسن الرداد تفاصيل دوره في مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يحمل اسم "بابلو".

حسن الرداد قال: " أظهر خلال المسلسل بشخصية سيد بابلو هو بطل شعبي يمتلك شركة حراسات خاصة، ودائمًا يحاول مساعدة أهل منطقته في الحصول على حقوقهم، كما يدخل في العديد من الصراعات مع بعض رجال الأعمال الفاسدين".

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حسن الرداد يفاجئ الجمهور بشأن دوره في مسلسله الرمضاني "بابلو" .. ماذا قال؟

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول بابلو الذي يقدم شخصيته حسن الرداد، وهو رجل شهم ودائمًا يقف مع الجميع في كل الأزمات التي يتعرضون لها.

والمسلسل بطولة حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، ومصطفى فهمي، وسلوى عثمان، ونهى عابدين، ومن تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.