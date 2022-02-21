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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهر الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في بث مباشر للإجابة على تساؤل إحدى المتابعات بشأن عدم ارتياحها لإقدام ابنها على الزواج من مطلقة.

وقال مبروك عطية، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سؤال مهم، وفيه من إعمال العقل ما فيه، وقبل إعمال العقل وبعد إعمال العقل فيه من رضوان ربنا ما فيه.. يقول السؤال: ابني عايز يتجوز واحدة مطلقة وأنا مش مبسوطة، سؤال من أم فكرتها عن المطلقة فكرة سوداء، وقد يكون طلاقها لا لعيب فيها، قد تكون طُلقت لعدم التوفيق بينها وبين من تزوجته لسبب من الأسباب».

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ابني عاوز يتجوز مطلقة وأنا مش مبسوطة.. مبروك عطية يرد (فيديو)

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ووجه مبروك عطية رسالة إلى السائلة، قال فيها: «ارتاح ولدك لها، واطمأن إليها، وفرحان بيها، والمفروض إن اللي يفرح ابننا يفرحنا، اللي يسعد ابننا يسعدنا، اللي يبسط ابننا يبسطنا، بلاش القواعد العامة اللي متنفعش تبقى قواعد عامة» مضيفا: «ليس كل مطلقة سيئة العشرة، وليس كل بكر مريحة، المهم في الزواج شرعا خلوها من المانع الشرعي».