نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بوتن يتراجع عن غزو أوكرانيا ويتحدث عن أسلحة حديثة وصلت كييف وقلبت الموازين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن ما سماها "الاستفزازات الأوكرانية" تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى عزمه على تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع.



وجاء حديث بوتن أثناء مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بشأن تطورات أزمة أوكرانيا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

طيار مصري يبهر العالم بهبوط استثنائي في لندن.. شاهد كيف فعل ذلك؟

بوتن يتراجع عن غزو أوكرانيا ويتحدث عن أسلحة حديثة وصلت كييف وقلبت الموازين

أغرب من الخيال .. قصة حقيقية لعائلة كل شيء فيها توائم

شاهد : قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة وتتسبب بخسائر مادية وجروح للأطباء... فيديو

فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة نجم مسلسل عائلة الحاج متولي بطريقة مأساوية .. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

بدون أدوية..3 تمارين سهلة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

دراسة تكشف ثلاث عادات بسيطة تحارب شيخوخة الدماغ وتحفز عمل الذاكرة

شاهد.. مخلوق غريب بـ"ذقن متحرك" كان يعيش في الصين قبل 120 مليون عام (صور)

جنى مقداد تهز مواقع التواصل الاجتماعي بظهور أذهل الجميع سيغير مجرى حياتها للأبد .. شاهد

يتجاهلها الكثير ولا يعلمون مدى خطورتها..8 علامات مبكرة لنوبة قلبية أحرص على معرفتها

لمرضى السرطان.. علماء يكشفون طريقة لمنع تساقط الشعر بعد العلاج الكيميائي

بصاروخ وقلب أحمر.. هكذا احتفلت جورجينا بفوز فريق كريستيانو رونالدو! (صورة)

ظهور هذه العلامات في جسدك تنذرك بقرب النوبة القلبية .. احذر ولا تتجاهلها

أغرب من الخيال..قصة عائلة كل شيء فيها توائم (صورة)

عليك تناولها يومياً..أفضل الأطعمة لتقوي الأعصاب

ميشال حايك يفجر تنبؤات خطيرة في ماسيحدث بشهر مارس 2022 ومصير مزلزل للإعلامي عمرو اديب ومحمد صلاح والاسطورة محمد رمضان !

جنى مقداد تفاجأ جمهورها بأرتداء الحجاب وتنشر أول صورة به..شاهد كيف أصبحت (فيديو)

وبحسب الكرملين، فإن بوتن طالب أيضا أثناء هذه المكالمة بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية "على محمل الجد"، في خضم الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

وقال الكرملين في بيان إنه "تم التعبير عن مخاوف جدية لناحية التدهور الكبير للوضع على خط الجبهة في دونباس"، مضيفا أن بوتن "اعتبر أن استفزازات قوات الأمن الأوكرانية هي مصدر التصعيد".

واعتبر الرئيس الروسي أيضا أن تسليم الدول الغربية أسلحة حديثة وذخائر للقوات الأوكرانية "يدفع كييف نحو حل عسكري" في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا، المستمر منذ عام 2014.

وتابع بوتن: "كييف لا تفعل سوى تقليد آلية مفاوضات وترفض بتعنت تطبيق اتفاقات مينسك" الموقعة عام 2015، التي يفترض أن تحل النزاع.

وقال الكرملين: "نظرا لإلحاح الوضع، أقر الرئيسان (الروسي والفرنسي) بأنهما اتفقا على تكثيف البحث عن حلول عبر السبل الدبلوماسية"، إذ إن الهدف هو "تسهيل إعلان وقف إطلاق النار وضمان إحراز تقدم من أجل حل النزاع".

وجدد بوين أيضا التأكيد على "ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على محمل الجد مطالب روسيا بشأن الضمانات الأمنية والاستجابة إليها بشكل ملموس وجوهري".

وتطلب روسيا التي يتهمها الغرب بأنها تحشد 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، الحصول على تعهد من كييف بأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، ووقف التعزيزات العسكرية للحلف على حدودها، لكن الدول الغربية رفضت هذه المطالب.