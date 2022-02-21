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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وطن – قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إنها تشكّ في كونها حامل، لكنّها استدرك بالقول: “ان شاء الله يكون لا”.

وأضافت: “خلاص .. هم أربعة اسم الله عليهم ، وأنا في سنّ يجب أن اهتم بنفسي، وليس بـ(بيبي) جديد”.

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هيا الشعيبي تثير الجدل: “حامل .. بسّ ما بديّ الخامس”! (فيديو)

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إسدال الستار على قضية الفيديو الخادش الذي نشرته هيا الشعيبي

وقبل أيام، أسدلت السلطات في الكويت الستار على قضية الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، التي تم اتهامها قبل عام بنشر فيديو خادش للحياء العام. عبر حسابها على “سناب شات”.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن محكمة التمييز أيدت في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر ”فيديو إباحي“، في ”سناب شات“.

وألزمت المحكمة الفنانة الكويتية بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

وسبق أن قررت محكمة الجنايات أيضا، الامتناع عن عقاب هيا مكتفية بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

وكان المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت هيا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.