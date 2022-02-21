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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اختُرع الفازلين منذ أكثر من 150 عاماً، وأصبح السلعة المنزلية الأكثر شيوعاً وطلباً. يقدم هذا «الهلام السحري الشفاف» استخدامات عدة، ليس فقط لترطيب جسمك، بل له فوائد أخرى.

إذا كنت تتوق لمعرفة المزيد من استخدامات الفازلين فسيقدم لك هذا التقرير 10 استخدامات لم تخطر لك على بال:

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الفازلين.. 10 استخدامات لا تخطر على بال.. اختُرع منذ أكثر من 150 عاماً

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1 - يثبّت رائحة عطرك المميز

عندما تقضي يوماً طويلاً ستواجه مشكلة تلاشي العطر أو الكولونيا الباهظة الثمن بسرعة.

جرب هذا التحدي. ضع كمية صغيرة من الفازلين على مناطق التعرق مثل الرقبة والمعصم قبل رش العطر المفضل لديك، وستظل رائحتك ثابتة حتى بعد يوم حافل بالخارج.

2 - يلطّف حكة فروة الرأس

يعاني بعض الأشخاص من حكة فروة الرأس أو جفافها بسبب حالة بشرتهم أو عدم غسلها بشكل صحيح. قم فقط بتدليك فروة رأسك بالفازلين ويمكن أن يساعدك ذلك على تقليل الأعراض مثل الحكة وقشرة الرأس.

3 - عمل مقشّر منزلي للجسم

إذا كنت تريد توفير بعض المال فهنا استخدام ذكي آخر للفازلين. امزج الفازلين مع السكر أو ملح البحر بنسبة 1.2 واحصل على مقشّر للجسم مصنوع منزلياً. ويساعد ذلك على تقشير بشرتك الجافة.

4 - الحصول على رموش أطول

لا يرضي معظم الناس طول رموشهم. الفازلين هو خيار ميسور التكلفة من الرموش الاصطناعية، يمكنك استخدام عصا الماسكارا القديمة التي تم تنظيفها لوضع الفازلين على رموشك كل ليلة، يمكنك ملاحظة نمو رموشك بمرور الوقت.

5 - استخدامه كمشعل نار

على الرغم من أنه غير قابل للاشتعال، فإن الفازلين يمكن أن يساعدك في إشعال حريق عندما تكون في الخارج للتخييم. اغمس كرة قطنية في الهلام، ينتهي بك الأمر مع جهاز إشعال سهل وآمن. تعمل ألياف القطن المحترقة على جعل البترول يغلي وينبعث منه غاز يحترق بلهب مستمر ومتحكم فيه.

6 - منع بطاريات السيارات من التآكل

يعد تغيير البطاريات مكلفاً في السيارات الباهظة الثمن، قم بإزالة كيبلات البطارية، ثم ضع ملعقة كبيرة من الفازلين على كل من الجهتين السالبة والموجبة.

7 - إخفاء خدوش الأثاث الخشبي

قم بتغطية الخدوش بطبقة سميكة من الفازلين واتركها 24 ساعة. ثم امسح الفائض. سيتخلص أثاثك من الخدوش البسيطة أو البقع أو العلامات المائية، ويبدو جديداً.

8 - علاج قدم الرياضي

يمكن للهلام النفطي أن يعالج قدم الرياضي من الفطريات مثل معالجة طفح الحفاضات للرضع تماماً. قم بتغطيته بالمنطقة المصابة وارتد الجوارب الخاصة بك. هذا يخنق الفطر.

9 - إطفاء الألم أثناء ممارسة الرياضة

تمثل حرارة الاحتكاك مشكلة كبيرة للرجال الذين يمارسون الجري أكثر أو يلعبون كرة القدم أو الأنشطة البدنية الأخرى. ضع كمية صغيرة من الفازلين على المناطق التي تعاني من الألم وسوف يرتاح جسمك.

10 - إدخال الأقراط دون عناء

قد تشعرين بالألم أثناء لبس الأقراط، فقط افركي شحمة أذنيك بقليل من الفازلين قبل إدخال القرطين، ليصبح الأمر أسهل وأكثر راحة من ذي قبل، وفق موقع buzznoble .

المصدر: سيدتي