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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر موقع "هالث لاين" الأمريكي، تقريرا عرض فيه مجموعة متنوعة من الأطعمة، التي يمكن أن تكون بديلا عن الملح.



وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الملح هو أحد أكثر التوابل شيوعا، وفي حين أن استخدامه باعتدال لا يمثل مصدر قلق، فقد تم ربط تناول الملح بكميات زائدة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى.

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لا حاجة للملح في الطبخ أو الطعام بعد اليوم.. استخدم هذا البديل الطبيعي وسترى النتائج بنفسك!

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يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة التقليل من تناول الملح. وبدلا من ذلك، يمكنك تجربة العديد من الأعشاب والتوابل والمكونات الأخرى، لإضافة نكهة رائعة إلى طبقك المفضل.

وإليك 18 بديلا لذيذا للملح.



1. الثوم



ذكر الموقع أن الثوم يُعتبر من التوابل اللاذعة التي تعزز النكهة دون زيادة محتوى الصوديوم. يمكنك التقليل من الملح ومضاعفة كمية الثوم في وصفات صلصة الطماطم وماء التخليل. علاوة على ذلك، فإن الثوم مليء بالفوائد الصحية، حيث أنه يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم ويعزز صحة الدماغ.



2. عصير ليمون أو قشره



تعتبر الحمضيات، وخاصة عصير الليمون وقشره، بديلا ممتازا للملح في بعض الوصفات. كمصدر للحمض، يعمل عصير الليمون بشكل مشابه للملح عن طريق إبراز نكهات الطبق. وفي الوقت نفسه، يساهم قشر الليمون في إضفاء نكهة حمضيات أكثر قوة.



3. الفلفل الأسود المطحون



الملح والفلفل هما ثنائي الطهي الكلاسيكي. ومع ذلك، إذا كنت تريد تقليل الملح، فما عليك سوى استخدام الفلفل بدلا من ذلك. يعتبر الفلفل الأسود إضافة جيدة للحساء والمشاوي والأطباق الشهية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل الفلفل الأسود من الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

4. الشبت



أشار الموقع إلى أن طعم الشبت الطازج يجعله بديلا لذيذا للملح خاصة في أطباق السمك والبطاطس والخيار. يمكنك نثره فوق السلمون واستخدامه كواحد من التوابل الرئيسية في سلطة البطاطس أو إضافته إلى أطباق السمك.



5. البصل المجفف أو مسحوق البصل



مثل الثوم، يقدم البصل نكهة معززة لأي وصفة لذيذة تقريبا. إن البصل المجفف، أو مسحوق البصل، يعد أقوى من البصل الطازج ويمكن استعماله بدل الملح في البطاطس المقلية والحساء والصلصة.



6. الخميرة الغذائية



تشتهر الخميرة الغذائية بنكهتها اللذيذة والمشابهة للجبن، ويمكن استعمالها في الفشار والمعكرونة والحبوب. قد يكون لاستخدام الخميرة الغذائية بدلا من الملح فوائد صحية أيضا، حيث تساعد ألياف "بيتا جلوكان" الموجودة في الخميرة الغذائية على خفض نسبة الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



7. خل البلسميك



أوضح الموقع أن خل البلسميك له نكهة لاذعة وحادة مع قليل من الحلاوة. إنه يبرز النكهات الطبيعية للطعام أيضا، مما يقلل الحاجة إلى الملح. يمكنك استخدام خل البلسميك في تتبيلات السلطة والحساء واليخنات وماء تخليل اللحوم والأسماك.

8. البابريكا المدخّن



يمكنك إضافة البابريكا المدخن إلى اليخنات، كما يمكنك استخدامه عوض الصلصة، التي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. الجدير بالذكر أن هذه التوابل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية.

على سبيل المثال، تشير دراسات المختبرات إلى أن مركب الكابسيسين الموجود في البابريكا، والمسؤول عن الطعم الحار لبعض العناصر الغذائية، قد يوقف نمو الخلايا السرطانية.



9. زيت الكمأة



زيت الكمأة مملوء بالفطريات الصالحة للأكل، حيث يعطي مذاقا قويا أشاد به عشاق الطعام في جميع أنحاء العالم. إنه قوي للغاية بحيث يمكنك استخدام كمية صغيرة فقط بدلا من الملح. رش القليل منه على المعكرونة والبيتزا والبيض والفشار والبطاطا المهروسة والخضروات.



10. إكليل الجبل



أضاف الموقع أن إكليل الجبل هو عشب شائع يستخدم غالبا في زيوت الغمس.



جرّب إضافة إكليل الجبل الطازج أو المجفف إلى الحساء واليخنات والخضار المشوية والتتبيلات والصلصات والخبز.



11. زنجبيل



بفضل طعمه اللاذع والحلو، يمكن للزنجبيل أن يحل محل الملح في العديد من الأطباق. يمكنك إضافة جذر الزنجبيل الطازج المفروم أو الزنجبيل المجفف إلى البطاطس المقلية والصلصات والمخللات والمشروبات والحساء.



علاوة على ذلك، استُخدم الزنجبيل للأغراض الطبية لعدة قرون، وذلك لأن له تأثيرات مضادة للالتهابات وقد يساعد في تحسين وجع العضلات، من بين الفوائد الصحية الأخرى.



12. صلصة أمينوس جوز الهند



تتميز صلصة أمينوس جوز الهند بلونها البني الغامق، وهي مصنوعة من رحيق نخيل جوز الهند وطعمها يشبه صلصة الصويا ولكنها تحتوي على كمية أقل بكثير من الصوديوم. هذه الخصائص تجعلها بديلا رائعا لصلصة الصويا في البطاطس المقلية وأطباق الأرز والصلصات.



13. الكزبرة



تتمتع الكزبرة بطعم يشبه الليمون، وغالبا ما تضاف مطحونة أو كاملة إلى الصلصات والحساء. تحتوي الكزبرة أيضا على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك كيرسيتين وتوكوفيرول. بالإضافة إلى ذاك، قد تعزز هذه المركبات صحة الدماغ والمناعة.



14. رقائق الفلفل الأحمر



لإضافة المذاق الحار لأي وجبة، استبدل الملح برقائق الفلفل الأحمر وستجد أن مذاقها لذيذ، خاصة في الحساء والصلصات والبيتزا والمعكرونة.



15. خل التفاح



يمكن خلط خل التفاح مع تتبيلات السلطة ورشه على الخضار. بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم خل التفاح فوائد صحية، حيث تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الخل يخفض نسبة الكوليسترول ويحسن عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.



16. قرفة



يمكن أن تعوض القرفة، وهي واحدة من أكثر المكونات شيوعا في المخبوزات، الملح. أضفها إلى الحساء وصلصة الطماطم والمشاوي وماء تخليل الدجاج أو الديك الرومي. علاوة على ذلك، يمكنك استبدال الملح بالقرفة عند طهي الفول أو العدس.



17. المريمية



ذكر الموقع أن نكهة المريمية، الطازجة والمجففة، قوية جدا، مما يجعلها بديلا جيدا للملح. مذاقها لذيذ في أطباق الخريف اللذيذة، مثل صلصات الزبدة البنية والبطاطا الحلوة المهروسة والأرزيّة.



18. الطرخون



يعتبر الطرخون، الذي يتميز بطعمه المر المشابه لعرق السوس، من التوابل اللذيذة. بدلا من الإفراط في إضافة الملح في المرة التالية التي تحضّر فيها البيض المخفوق أو سلطة الدجاج، أضف الطرخون الطازج أو المجفف بدلا من ذلك. مذاق هذه العشبة لذيذ بشكل خاص في صلصات الزبدة أو الكريمة التي يمكنك تقديمها مع الدجاج والسمك والخضروات.

المصدر: عربي21