حمد بن جاسم يكشف عن معلومات "أمريكية" سربها علي عبد الله صالح لصدام حسين (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدث رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن العلاقة بين الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، والرئيس اليمني السابق الراحل، علي عبد الله صالح.

وفي حديثه مع برنامج "الصندوق الأسود"، قال حمد بن جاسم آل ثاني: "علي عبد الله صالح عنده تعاطف مع صدام حسين".

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وأضاف: " الجنرال فرانك ذكرها في مذكراته، وذكره لي أنا.. لما راح لعلي صالح كان قد مرر إشارات خطأ لعلي صالح، لأنه سمع أن علي صالح ينقلها إلى صدام حسين..عن من وين دخول الأمريكان، فقال له سندخل من البحر ونفاجئه (صدام حسين)، وندخل الكويت من البحر، ولم يقل له أنهم سيدخلون من الخلف، المنطقة البرية، المثلث العراقي السعودي الكويتي، الذي كان مجرى أغلب الدخول لفصل الكويت".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "الجنرال فرانك قال لي قلت ذلك متعمدا لأن نحن مكتشفين أن علي صالح ينقل هذه المعلومات لصدام حسين".

المصدر: "القبس"