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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاركت الممثلة المصرية الراحلة ​دلال عبد العزيز​ في تصوير مسلسل "​عالم موزاي​" مع ابنتها الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​، ومن المفترض أن يتم عرض أخر أعمال الراحلة في الموسم الرمضاني المقبل عام 2022 على الرغم من رحيلها، حيث يعتبر البعض أن آخر أعمالها مسلسل "​ملوك الجدعنة​"، أو فيلم "​فرق خبرة​".

يذكر أن الراحلة قدمت دورا مميزا في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" كما شاركت في فيلم "​تسليم الأهالي​" مع ابنتها دنيا و​هشام ماجد​ الذي من المفترض أن يعرض أيضا في أول يوم من عيد الفطر المبارك 2022.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حبهم الكبير للممثلة الراحلة برفع "هاشتاغ" تحت عنوان "الغائبة الحاضرة" تزامنا مع انتشار أنباء عرض مسلسل وفيلم لها في الموسم الرمضاني القادم.

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ظهور مفاجئ للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز على قيد الحياة مع ابنتها سمير غانم .. والجمهور في صدمة!!

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