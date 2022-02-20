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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان عقب تداول صور لزوجة السلطان هيثم بن طارق رفقة نجلها ذي يزن في ألمانيا.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، يجري زيارة هامة لألمانيا منذ أيام، تأتي في إطار حرصه على إقامة شبكة من العلاقات تتسم بالدفء والاحترام مع كبريات دول العالم.

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زوجة سلطان عمان “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية تخطف الأنظار بإطلالة خاصة مع ابنها ذي يزن .. شاهد

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كما يبدو أنه خلال الرحلة التقط السلطان وعائلته عدة صور تذكارية، في الأماكن السياحية الشهيرة بألمانيا.

وأظهرت الصور المتداولة صورة خاصة جمعت ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق. بوالدته عهد بنت عبدالله البوسعيدية، والتي يلقبها العمانيون بـ”السيدة الجليلة”.

وكان ذي يزن الذي ارتدى ملابس كاجوال يحتضن والدته. وتظهر خلفهما الطبيعة الساحرة في ألمانيا، فيما ارتسمت البسمة على وجهيهما.

كما أظهرت صورا أخرى التجمع العائلي حيث انضم السلطان هيثم بن طارق، إلى زوجته ونجله ذي يزن في الصور.

وكان السلطان هيثم يرتدي الزي العماني التقليدي بالإضافة إلى نظارة للقراءة. بينما ارتدت السيدة عهد البوسعيدية، عباءة سوداء فوقها جاكت من الفرو، مع نظارة سوداء أنيقة أيضا.

تفاعل من العمانيين

بينما تفاعل العمانيون بشكل كبير مع إطلالة العائلة الحاكمة من ألمانيا. مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان هيثم الحثيثة لإعلاء مكانة السلطنة وتوفير حياة آمنة كريمة لمواطنيه.

كما علق أحد النشطاء على تلك الصور بقوله:”حفظهما الله في حلهما وترحالهما الله يسعدهم. سعادتهما تعني سعاده شعب باكمله.”

فيما دون ناشط باسم سيد:”اللهم يحفظهم يارب، السيدة الجليلة أم الوطن تاج فوق الرأس وصاحب السمو لكم كل الولاء والعرفان.”

وقال رشيد الغزالي:”نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا جلالة السلطان هيثم وأسرته الكريمة. وأن يرعاهما بعينه التي لا تنام وأن يسعدهما دنيا وآخرة .”