حدث عالمي هام في السعودية برئاسة محمد بن سلمان (تفاصيل)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستضيف السعودية بدءاً من مساء اليوم الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشارك في المؤتمر خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، يقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.

وسيفتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، نيابة عن ولي العهد، المؤتمر الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة، ويناقش فيه كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.

وسيُستهل المؤتمر بعقد جلسة وزارية، حول الموضوع الرئيس للمؤتمر وهو "تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة"، يُشارك فيها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأستاذ سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزير النفط الكويتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، والأستاذ إحسان إسماعيل وزير النفط العراقي، والأستاذ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وفي صباح غدٍ الإثنين، سيفتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، المعرض المصاحب للمؤتمر، كما ستبدأ جلسات المؤتمر بنقاش حول الدور الذي تنهض به الشركات البترولية الكبرى، وصناعة البترول بشكلٍ عام، في قيادة التعافي العالمي من أجل مستقبل مستدام، ويلي ذلك جلسةٌ حواريةٌ يُناقش فيها المتحدثون أساليب التعامل مع الحراك الدائم الذي تشهده الأسواق العالمية. وتُختتم جلسات هذا اليوم بندوة لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة باتجاه تحقيق مستقبل مستدام ومجدٍ اقتصادياً.

ووفقاً لـ "واس"، يشهد اليوم الثالث ندوةٍ عن الاقتصاد الدائري للكربون والسياسات والتشريعات المتعلقة به، بهدف إحراز مكاسب لجميع الأطراف المعنية، تليها ندوةٌ حواريةٌ عن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

بينما تُعقد في اليوم الأخير ندوة حوارية حول أهمية بناء المرونة والقدرة على الاستجابة والتعافي في خضم التغييرات التي تشهدها صناعة البترول وأسواقه عالمياً.

ويُشارك في هذه الجلسات والندوات عددٌ من الرؤساء والإداريين التنفيذيين في الشركات البترولية الكبرى، والشركات العاملة في صناعة البترول، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

ويستضيف المؤتمر متحدثين من أبرز الشخصيات العالمية في القطاع، مثل المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، ورئيس شركة بتروناس الماليزية تنكو محمد توفيق، والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجيه أوليفييه لو بوش، ورئيسة شركة أوكسيدينتال بتروليوم فيكي هولوب، والرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، سكوت شيفيلد وغيرهم.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول انطلق في عام 2005م، وهو مؤتمر ومعرض دولي سنوي للبترول والغاز، يناقش التقنيات والقضايا الرئيسة التي تواجه مختصي قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم.

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حدث عالمي هام في السعودية برئاسة محمد بن سلمان (تفاصيل)

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