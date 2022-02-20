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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي الفنان اللبناني الكبير سامي كلارك، اليوم الأحد بعد وعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى ببيروت، بعد أن ساءت حالته الصحية التي أدت إلى وفاته عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

ويعد سامي كلارك من أشهر نجوم لبنان في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وحصل على لقب كلارك، لقدرته على الغناء باللغات الأجنبية المختلفة منها الروسية والفرنسية والإيطالية والألمانية، واسمه الحقيقي هو سامي حبيقة.

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وفاة الفنان العربي الكبير صاحب أغنية شارة المسلسل الكرتوني الشهير "غرندايزر" (صورة)

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وتميز سامي كلارك بصوت أوبرالي قوي وقدرته على الغناء الغربي ومزجها في كثير من الأحيان باللغة العربية.

وشارك كلارك في غناء الشارات لبعض مسلسلات الكرتون ومنها أغنية "غرندايزر"، ومن أبرز أعماله: موطني موطني، قلتلي ووعدتني، خبي عيونك، خبيها، الليلة بدي أتزوج، دلونا، في مخبأي الهادئ، قومي تا نرقص، قلتيلي وعدتيني، أمي".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية