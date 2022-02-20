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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادةً ما تكون المشروبات بنفس أهمية الطعام عندما نسعى لإنقاص الوزن، حيث يفضل البعض المشروبات التي تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية مثل الشاي الأخضر، فما الوقت الأمثل لتناوله؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي الوقت الأفضل لتناول الشاي الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية لفقدان الوزن، وذلك وفقََا لموقع "live strong".

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هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت ”الشاي الأخضر“ بعد الأكل!!

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الوقت المناسب لتناول الشاي الأخضر

وفقًا لدراسة نشرت في Nutrients في عام 2011، فإنه على الرغم من أن تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات سيظل يوفر لك الكافيين ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في إنقاص الوزن، ولكن قد يكون تناول الشاي قبل الوجبات فكرة أفضل، وذلك ليساعد على الشعور بالشبع حتى تأكل أقل في وجبتك، وبالتالي يوفر لك إنقاص في الوزن بشكل ملحوظ.

الشاي الأخضر وإنقاص الوزن

شرب 4 أكواب من الشاي الأخضر أو ​​4 أكواب من الماء مع مستخلص الشاي الأخضر ساعد الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة على إنقاص الوزن في دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية في عام 2010، وأن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر فقدوا حوالي 5 أرطال أكثر خلال دورة الدراسة التي استمرت 8 أسابيع من أولئك الذين شربوا الماء فقط، والذين تناولوا المستخلص فقدوا حوالي 4 أرطال أكثر، وذلك بسبب ََوجود بعض المواد في الشاي الأخضر وهي "Epigallocatechin-3-gallate"، أو "EGCG" ، وتعد من المواد المفيدة في الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر وإنقاص الدهون

ساعد تناول الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر النساء على فقدان دهون الجسم، بما في ذلك دهون البطن، وفي دراسة نشرت في مجلة Obesity Research في 2005 أن مزيج الكافيين وEGCG في الشاي الأخضر يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن والدهون يكون بشكل ملحوظ، مقارنة بتناول دواء وهمي، وتشير مقالة مراجعة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في يناير 2011 إلى أن الكافيين ومضادات الأكسدة يبدو أنهما يعملان بشكل جيد حيث يزيد كل منهما من الفوائد المحتملة لفقدان الوزن للآخر.

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زيادة التأثيرات مع القيام بتمارين رياضية

تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا مهمًا أثناء فقدان الوزن، لأنها تزيد من احتمالية فقدان معظم الدهون وتساعد على تقوية العضلات، ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية في عام 2009 أن الجمع بين ممارسة الرياضة لمدة 180 دقيقة على الأقل في الأسبوع وشرب الشاي الأخضر قد يساعد في زيادة فقدان دهون البطن عن ممارسة الرياضة وحدها، وتعد دهون البطن من أكثر أنواع دهون الجسم خطورة، حيث إنها تزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية معينة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

تغيير النظام الغذائي

التأثيرات الناتجة عن تناول الشاي الأخضر وحدها غير كافية لإنقاص قدر كبير من الوزن، وعادةً ما يتطلب ذلك خفض السعرات الحرارية أيضًا، سيساعدك التخلص من 500 سعر حراري يوميًا من نظامك الغذائي على خسارة حوالي رطل واحد في الأسبوع، ويجب التركيز على تناول الأطعمة الكاملة وغير المصنعة نسبيًا، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتينات الخالية من الدهون، والحد من الأطعمة المصنعة بشكل كبير وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر ما يساعد في سهولة عملية فقدان الوزن، كما تميل الأطعمة الغنية بالبروتين أو الألياف إلى الشعور بالشبع بشكل خاص.

المصدر: الكونسلتو