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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعاني الكثيرون من مشكلة قشرة الرّأس التي تُعتبر من أكثر الأمور إزعاجاً وإحراجاً. وأحياناً قد يكون من الصّعب علاجها والتّخلص منها، ولكن لكلّ داءٍ دواء فببعض الخطوات البسيطة والوصفات الطّبيعيّة الخاصّة بعلاج القشرة سوف تتقلّص المشكلة بشكلٍ ملحوظ. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، أفضل الوصفات الطبيعية الفعّالة للتخلص نهائياً من القشرة.

وصفات طبيعية لإزالة القشرة من الشعر نهائياً

يتزايد ظهور القشرة على فروة الرأس في فصلي الشتاء والصيف نتيجةً للبرودة الشديدة أو الرطوبة العالية التي تؤثّر على جذور الرأس وتزيد من مشاكلها. وتسبّب القشرة حكّةً شديدة ناتجةً عن الشعر الدهني أو الجاف، وتتساقط بطريقةٍ غير محببة لتعلق على الحاجبين أو الرموش، وكذلك على أعلى الكتفين مُسبّبةً الكثير من الإحراج. وتُعد من المشاكل المُتعبة إذا لم يتم علاجها بطرقٍ فعّالة إلى أن تتلاشى تماماً؛ لأنّ إهمالها قد يؤدّي إلى تساقط متزايد في الشعر، وحدوث فراغاتٍ كثيرة في منبت الشعر.

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لإزالة القشرة من الشعر نهائيًا .. إليكم طرق بسيطة وفعّالة

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وصفة صفار البيض لإزالة القشرة من الشعر نهائياً

يُساهم البيض في التخلص من القشرة، لاحتواء صفار البيض على فيتامين "أ" الذي يُعزز قدرة فروة الرأس على إنتاج المزيد من الزهم، وبالتالي منع ظهور القشرة، وطريقته هي:

يتم وضع صفار بيضة واحدة أو اثنتين على فروة الرأس، وتغطية الرأس بكيس بلاستيكي لمدّة ساعة تقريباً، قبل غسله بالماء والشامبو.

وصفة الليمون لإزالة القشرة من الشعر نهائياً

يتمّ خلط عصير ليمونة واحدة في لتر من الماء، ثمّ وضعه في الثلاجة، ويتمّ البدء بغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد، وبعدها يُغسل الشعر بخليط الليمون مع فرك الفروة جيداً دون أن يغسل الشعر بعدها، ويفضّل تكرار هذه الوصفة مرّتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع إلى أن تزول القشرة تماماً.

وصفة خل التفاح لإزالة القشرة من الشعر نهائياً

يُساهم خل التفاح في التخلص من القشرة، لاحتوائه على أحماض تساهم في القضاء على الفطريات المسببة لظهور القشرة، وطريقته هي:

يتم مزج كميات متساوية من الماء وخل التفاح في عبوة رذاذ، ورش المزيج على الشعر بعد غسله من الشامبو، وتركه لمدّة ربع ساعة تقريباً، ثمّ شطفه، ويُنصح باستخدام المزيج بمعدل مرّتين أسبوعياً.

وصفة صودا الخبز البيكينغ صودا لإزالة القشرة من الشعر نهائياً

تُساعد هذه الوصفة على تخفيض درجة حموضة فروة الرأس، وبالتالي تُقلّل فرص نموّ الفطريات في الجذور والتي تُسبّب عادةً ظهور القشرة وما يرافقها من حكة مزعجة، وطريقته هي:

يتم تذويب حوالي ملعقة واحدة من البيكنج صودا في ربع فنجان من الماء العادي، ثمّ فرك فروة الرأس بالخلطة جيداً لدقائق قليلة، وبعدها يُشطف الشّعر جيداً بالماء المعتدل، على أن تكرر الوصفة مرة إلى مرتين خلال الأسبوع.