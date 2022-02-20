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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما يتم النطق باسم مشروب الكركديه، فإن من أول الخواطر التي تأتي للذهن تلقائياً تأثيره على ضغط الدم، فرغم أن الكركديه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم بالكامل، إلا أن علاقة الكركديه والضغط هي ذات الشهرة الأكبر والأكثر إعجاباً، فكيف يؤثر الكركديه على ضغط الدم؟.

حقائق غذائية عن الكركديه

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مشروب طبيعي أحمر يعزز صحة الكبد ويحميه من السموم والتلف وفوائد أخرى لا تخطر على بال

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قبل أن نتحدث عن العلاقة بين الكركديه والضغط نذكر لك أولاً هذه الحقائق الغائية؛ وتشمل: الكركديه بطبيعة الحال منخفض في عدد السعرات الحرارية، وخالي من الكافيين. يحتوي الكركديه على كمية كبيرة من المعادن، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك.

يحتوي الكركديه على بعض الفيتامينات مثل النياسين، وحمض الفوليك. الكركديه مصدر جيد لـ الأنثوسيانين، والذي يجعله مفيداً لإدارة مستويات ضغط الدم المرتفع، ونزلات البرد، والتهابات المسالك البولية.

العلاقة بين الكركديه والضغط

واحدة من أكثر فوائد شاي الكركديه إثارة للإعجاب هي أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى إجهاد إضافي على القلب ويؤدي إلى إضعافه، كما يرتبط ارتفاع ضغط الدم أيضاً بزيادة خطر الإصابة بـ أمراض القلب. هل هناك دراسات توضح العلاقة بين الكركديه والضغط ؟ تم نشر تقرير في نوفمبر 2008 من جمعية القلب الأمريكية، ينص على أن استهلاك مشروب الكركديه يقلل من ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

دراسات حول تأثير الكركديه على الضغط في إحدى الدراسات، تم إعطاء 65 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم شاي الكركديه أو دواء وهمي، بعد ستة أسابيع، كان لدى أولئك الذين شربوا شاي الكركديه انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي، مقارنة مع الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وجدت مراجعة أجريت عام 2015 على خمس دراسات، أن شاي الكركديه قلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط ​​7.58 مم زئبقي، و3.53 مم زئبق على التوالي. تشير دراسة أجراها Odigie IP إلى أن الكركديه له خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم، ومحفزة لقوة القلب، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين يتعرضون لمخاطر عالية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الكركديه الصحية بالإضافة إلى العلاقة الوطيدة بين الكركديه والضغط وقدرته على خفض ضغط الدم بشكل جيد، فإن الكركديه يتمتع بعدد من الفوائد الصحية الأخرى، من هذه الفوائد ما يلي: محاربة الجذور الحرة.

خفض معدل الدهون في الجسم. يمكن أن يساعد الكركديه في جهود فقدان الوزن، عن طريق فاعليته في تقليل نسبة دهون الجسم. قد يعزز من صحة الكبد وحمايته من السموم والتلف.

وجدت دراسات وتجارب معملية، أن مستخلص الكركديه يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية في البلازما والفم والمعدة والبروستاتا، ولكن هناك حاجة لدراسات بشرية لدعم هذه الدراسة.

وجدت دراسة معملية أن مستخلص الكركديه يمكنه مقاومة سلالات معينة من البكتيريا، ولكن لازالت هناك حاجة أيضاً لمزيد من الدراسات البشرية.

المصدر: موقع كل يوم معلومة طبية