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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف موقع “سكاي بولد” عن فوائد صحية عديدة لفاكهة التنين التي تشتهر بمظهرها الفريد وطعمها الحلو وقوامها المقرمش .

وتعرف فاكهة التنين، أيضًا باسم بيتايا، أو الفراولة الكمثرى أو فاكهة الصبار، لها قشرة زهرية زاهية مع قشور خضراء من الخارج وبها لب أبيض وبداخلها بذور سوداء صغيرة.

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فاكهة رخيصة الثمن تحارب السرطان وتحسن مستويات السكر في الدم وصحة القلب وتعزز المناعة

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1- تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، و يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري.

2- تعزز المناعة، حيث أن وجود فيتامين C والفلافونويد قد يقوي جهاز المناعة ويمنع الجسم من العدوى الضارة.

3- تساعد على الهضم، لأنها تحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي وتحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

4- تعمل أيضا على تحسين صحة القلب لوجود البيتازانتين والفلافونويد في فاكهة التنين، يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5- وأيضا تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لوجود الكاروتينات والبيتاكسانثين .

6- تساعد في إدارة الوزن وتخفض نسبة الدهون في الكبد.

7- تساعد على تقليل الالتهابات ومنع الأمراض الالتهابية مثل النقرس والتهاب المفاصل.