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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علامات في قدميك تشير إلى نقص فيتامين ب 12 الضروري لجسمك وأنك مهدد بتلف الأعصاب

يدعم VITAMIN B12 الأداء الحيوي للجسم لذا فلا عجب أن انخفاض B12 يسبب سيلًا من المشاكل. في حين أن بعض هذه المشاكل قد تبدو غير ضارة ، فإن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى "تلف الأعصاب المحتمل" يحذر هولاند وباريت.

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ظهور هذه العلامة على قدميك تشير إلى نقص فيتامين ب 12 الضروري لجسمك وأنك مهدد بتلف الأعصاب

مساهمة فيتامين ب 12 في الجسم لا تقدر بثمن. يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وكذلك في الحمض النووي الخاص بك ، والعمل الطبيعي لجهازك العصبي. فيما يتعلق بالأخير ، فإن التقصير في المقدار المطلوب من B12 يمكن أن يسبب تلف الأعصاب.

وفقًا لهولاند وباريت ، "هذا العرض هو انعكاس لتلف الأعصاب أو مشاكل الأعصاب المحتملة".

كيف؟ يشرح الجسم الصحي: "فيتامين ب 12 مهم لعملية التمثيل الغذائي التي تنتج المايلين. المايلين يحيط بأعصابك لحمايتها وعزلها.

"إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، يتم إنتاج المايلين بشكل مختلف ، ولا يعمل نظامك العصبي بشكل جيد.".

كما يوضح ، يمكن أن يكون الإحساس بالوخز في يديك وقدميك علامة على حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الحالات يمكن أن تؤدي إلى ظهور دبابيس وإبر.

وتشمل هذه:

عرق النسا تصلب متعدد الحصول على علاجات مثل العلاج الكيميائي. كيف تجاوب تنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12 .

يوضح الجسم الصحي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".

من المهم تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج".

"كلما طالت مدة الحالة دون علاج ، زادت فرصة حدوث ضرر دائم."

ما الذي يسبب انخفاض فيتامين ب 12؟ هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة. إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية ، مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي ؛ بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

أولئك الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي أو نباتي معرضون بشكل أكبر لخطر نقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 موجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين سيانوكوبالامين. "إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي ، فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب 12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات" ، كما تلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

المصدر: إكسبريس