نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر السكري، مرض مزمن يتسبب فيه ارتفاع معدل السكري في الدم عن الحد الطبيعي، فلا يستطيع الجلوكوز "سكر الدم" الانتقال إلى الخلايا ويبقى في الدم. وهذا لا يؤذي فقط الخلايا التي تحتاج إلى الجلوكوز، ولكن يضر أيضا الأعصاب والأنسجة التي تتعرض بشكل مستمر لمستوى عال منه.

ويبتعد كثيرون من مرضى السكري عن تناول الكربوهيدارت في نظامهم الغذائي، باعتبار أنه لا يساعدهم في محاربة المرض، لكن ذلك قد يترك آثار سلبية.

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ويمكن لمريض السكري تضمين بعض الأصناف المفيدة من الكربوهيدرات في النظام الغذائي عوضا عن تجبنها تماما، ويكون ذلك مفيدا في التحكم بمستويات السكر بالدم.

وترتفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، في حال تخلف المرضى عن تلقي إحدى جرعات علاج السكري أو في حال تناول كميات مفرطة من الأطعمة، خاصة التي تحتوي على السكر و ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري مؤشرا خطيرا، قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة مثل الغيبوبة.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» 5 أصناف من أغذية تتضمن الكربوهيدرات لمرضى السكري وهي..

الحبوب

عادة ما يتجنب مرضى السكري عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، عددا من الأطعمة مثل المكرونة والأرز والخبز، لكن تبين أنه في وسع هؤلاء المرضى الاعتماد على الحبوب مثل الارز البني الغني بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات وغيرها.

الشوفان

خيار جيد في وجبة الفطور، كما أنه غني بالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

البقوليات

غنية بالبروتينات، التي تساعد في التحكم في مستوى ضغط الدم، وتحتوي على البوتاسيوم والألياف وعناصر غذائية أخرى.

الفواكه

مصدرا جيدا للكربوهيدرات الصحية والسكر الطبيعي، وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى ويمكن لمرضى السكري تناول فواكه مثل التفاح والعنب والموز، في حين يجب تقليل استهلاك الفواكه الغارقة في السكر مثل المانجو والتين.

البطاطا الحلوة

غنية بالألياف التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.