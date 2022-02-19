نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحرك عاجل لـ حذف قناة القاهرة والناس وبلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب ازدراء الأديان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر هاشتاج #حذف_قناه_القاهره_والناس منصة تويتر في مصر وعدة دول عربية، على خلفية ازدراء الإعلامي في القناة إبراهيم عيسى للدين الإسلامي والثوابت الدينية للشعب المصري.

إلى ذلك، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتحقيق معه بشأن ما أثاره في برنامجه "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مؤخرًا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وقال بكري في بلاغه: دأب الإعلامى إبراهيم عيسى مقدم برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، على مخالفة نصوص الدستور وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، بنشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسيء إلى المرأة المصرية في الصعيد والأرياف وتشكك في نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية والخلفاء الراشدين، عبر حلقات متعددة في البرنامج؛ مخالفًا بذلك المادة 17 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.

وتنص المادة 17 على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة؛ أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

وتابع بكري أن إبراهيم عيسى خالف أيضًا المادة 19 من القانون؛ والتي تنص على أن: "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف والكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

واختتم مصطفى بكري: لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ متهمًا الإعلامي إبراهيم عيسى بالآتي:

1- التشكيك في الثوابت الدينية، ومن بينها «الإسراء والمعراج» التي وصفها بأنها مجرد خرافة.

2- ازدراء الأديان والتشكيك فيها.

3- إهانة الرموز الدينية والإساءة إلى سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

4- السعي إلى إثارة الفتنة في البلاد، وتوجيه الإساءة إلى نساء الصعيد والأرياف.​