أعراض يجهلها الكثيرون تدل على نقص فيتامين B12 الهام في الجسم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بمكون واحد فقط تخلصي من شيب الشعر إلى الأبد .. مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء يخلّصك من الشعر الأبيض تماما في ساعة واحدة! علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

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