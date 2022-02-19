احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة يؤدي إلى الوفاة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الموز من أكثر الفواكه المفضلة للملايين حول العالم، نظرًا لسهولة تناوله وطعمه اللذيذ والمحبب للكبار والصغار واحتوائه على نسبة عالية من السكر والكثير من الفوائد الصحية، إلا أنّه أحيانًا ما يتسبب في مشكلات صحية وأضرارًا خطيرة قد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

وبحسب موقع «سبوتنيك» فإنّه عند تناول الموز بجانب بعض الأطعمة الأخرى قد يتحد مكوناته مع العناصر الأخرى الموجودة فيها، والتي قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.

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البطيخ

ومن أبرز الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها مع الموز فاكهة البطيخ، وذلك بسبب أن وضعهما مع بعضهما البعض قد يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في ضعف عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب ما يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.

منتجات الألبان

وأشار موقع «سبوتنيك» أيضًا إلى أنّه لا يفضل تناول الموز مع أي من منتجات الألبان نظرًا لأنّها تؤدي إلى مشاكل عديدة مع الجهاز الهضمي فضلًا عن بعض المشاكل في الطحال.

البطاطا

أما تناول الموز مع البطاطا، فيمكن أن يؤدي إلى صعوبة في الهضم، وبقاء الطعام في المعدة والأمعاء لفترة طويلة، وهو ما يتسبب في الانتفاخ والتسمم المزمن.

وعلى الرغم من احتواء الموز على كميات قليلة من الدهون والكثير من الألياف وهو ما يجعله وجبة خفيفة وممتازة لفقدان الوزن، إلا أنّ مشكلته تكمن احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إذ تحتوي ثمرة الموز الواحدة متوسطة الحجم على نحو 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات.

ولذلك يستبعد أطباء وأخصائي التغذية والتخسيس فاكهة الموز من ضمن النظام الغذائي بسبب هذه العوامل، وذلك خوفًا من زيادة الوزن والذي يمكن أن يحرمك من فوائده الصحية المذهلة، إلا أنّه يمكنك تناول الموز بطريقة معينة لفقدان الوزن والاستفادة من مكوناته والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وذلك من خلال تناوله مع دقيق الشوفان في وجبة الإفطار، أو تناوله مع زبدة الجوز أو المكسرات.