نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نجل الرجل الثاني بعد صدام حسين يفجر مفاجأة عن الأخير ويكشف من قتل والده وأهم ما فعله صدام في العراق خلال 35 سنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال زياد طارق عزيز، نجل نائب رئيس صدام حسين ووزير الخارجية العراقي الأسبق، إن صدام حسين رجل خدم العراق بتفاني وإخلاص لمدة 35 سنة.

صدام حسين ليس طاغيًا

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وأضاف "عزيز"، عبر برنامج "السطر الأوسط"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي": "اسم صدام حسين يُكتب بأحرف من نور، وطلع من الخدمة نظيف اليد من الدم والمال"، مؤكدًا أنه لم يكن طاغية.

وبشأن ما أثير أن طارق عزيز كان متمردًا، أوضح أن ذلك ليس صحيحًا، معلقًا: "الناس خدموا واشتغلوا بالعراق طوال 35 سنة".

العراق ليس دولة دكتاتورية

وأشار وزير الخارجية العراقي الأسبق، إلى أنه لو لم يحدث الاحتلال واستمر صدام حسين في الحكم، كان العراق سيصبح في مصاف الدول المتقدمة عام 2022، مؤكدًا أن العراق كان دولة مركزية وليس دكتاتورية.

وأكمل: "أنا عراقي أولًا قبل أن أكون مسيحي، وأختي ليست شيعية، بل هي عراقية عربية مسيحية، وسميت بذلك تيمنًا بالسيدة زينب في العراق".

إيران قتلت والدي

واختتم حديثه بأنه إذا خُير بكراهية واحد ما بين إيران والقوات الأمريكية، سوف يكره إيران، معقبًا: "أكرهها لأنها هي التي قتلت والدي".