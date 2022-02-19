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وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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