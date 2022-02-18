نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ظهور هذه الخطوط على أظافرك تنبؤك بهذا المرض الخطير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجسم يكشف الكثير من الأسرار عن الصحة، مثلما يمكن للجبهة أن تكشف كل شيء عن هضم الشخص، وتخبرنا الذقن عن الظروف الهرمونية، وبالمثل الأظافر تتحدث كثيرًا عن صحة الشخص.

لذا إذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الشكل الطبيعي بأي شكل من الأشكال؛ خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فهي علامة يجب البحث عنها، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

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أظافر على شكل ملعقة:

تنمو الأظافر إلى شكل يشبه الملعقة مع تقدم العمر، ولكن إذا حدث ذلك في سن مبكر، فيشير ذلك إلى مضاعفات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي للحديد ويكون فقر الدم أو داء ترسب الأصبغة الدموية أو متلازمة بلامر فينسون، لذا من الأفضل الذهاب إلى الطبيب وإجراء فحص الدم لمتابعة مستويات الحديد لديك وتلقي العلاج المناسب.

3. أظافر مخططة:

إذا ظهرت خطوط سوداء أو بنية على أظافرك، فقد يشير ذلك إلى سرطان الجلد وهو نوع من السرطان، بالإضافة إلى أن سرطان الجلد يحدث أيضًا في الأظافر وفي الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ويكون نتيجة ترسب الأصباغ.

4. الأظافر الصفراء:

إذا كان لديك أظافر صفراء، يُعرف هذا باسم متلازمة الظفر الأصفر وهو مؤشر على وجود حالة مزمنة في الرئة تسمى توسع القصبات، مما يجعل حالة الظفر مزمنة أيضًا.

5. أسرة ريدج منفصلة:

يعاني الأشخاص ذوو الأظافر الطويلة من هذه الحالة، وهي حالة غير مؤلمة تسمى انحلال الظُفر، وتكون الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة ولا يكفي الفحص البدني للتأكد من ذلك.

6. لون الأظافر أزرق أو خضراء:

تدل الأظافر الزرقاء في الغالب على نقص الأكسجين أو التسمم بسبب التعرض المفرط للفضة، بينما الأظافر الخضراء هي نتيجة لعدوى بكتيرية تسمى الداحس.

7. المسامير المقطوعة:

تشير الأظافر التي تحتوي على نتوءات في المنتصف إلى إصابة الجلد بسبب حالة الوسواس القهري، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خلايا المصفوفة بسبب عدم نمو صفيحة الظفر، ويُعرف هذا بصدمة الأظافر المعتادة ويشير إلى الصدمة العقلية، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة مراجعة أخصائي الصحة العقلية.