"حل سريع" للتخلص من دهون البطن الخطرة!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمتلئ الدهون الحشوية بين أعضاء البطن، ويتعلق "أحد الحلول السريعة" للمساعدة في التخلص منها، الذي وصفته أخصائية الغدد الصماء الدكتورة راسا كازلاوسكايت، بالخيارات الغذائية.

وقالت كازلاوسكايت: "تخلص من المشروبات السكرية، السكر يزيد من دهون البطن. والألياف تقلل من دهون البطن". وعلى هذا النحو، ليس من الأفضل لك تجنب المشروبات الغازية فحسب، بل عصائر الفاكهة أيضا.

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وأوضحت: "عندما تقوم بعصر الفاكهة، فإنك تزيل الألياف، وتترك السكر النقي. لذا فإن أحد الحلول السريعة، وهو حل ملموس للغاية، هو التخلص من المشروبات السكرية".

- ما هي الألياف؟

صرحت مؤسسة التغذية البريطانية: "الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم تكسيرها. الألياف تمر عبر أمعائنا إلى الأمعاء الغليظة (أو القولون). العنصر الذي يعمل على فتح البطن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والفواكه والخضروات".

وأوضحت كازلاوسكايت أن هناك "العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى تحسينها لفقدان دهون البطن".

وبمجرد التخلص من المشروبات السكرية (يفضل استبدالها بالماء)، وزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يمكنك اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.

وتتمثل إحدى أفضل الخطوات التالية في دمج المزيد من الحركة في نمط حياتك.

وقالت كازلاوسكايت: "بالنسبة لكل من الرجال والنساء، فإن أول دهون تفقدها عند ممارسة الرياضة هي الدهون الحشوية. ومجرد المشي السريع لمدة ساعة كل يوم يمكن أن يكون له تأثير من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. وحتى التململ يمكن أن يكون وسيلة جيدة لحرق الطاقة الزائدة للمساعدة في منع تراكم الدهون الحشوية. قد تكون ممارسة هواية نشطة، مثل الرياضة أو الرقص، طريقة رائعة لزيادة مقدار حركتك في أسبوع واحد".

- ماذا يحدث إذا تركت الدهون الحشوية تتراكم؟

أشار خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالدهون الحشوية.

تعتبر "لاعبا رئيسيا" في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، فالكثير من الدهون الحشوية يرتبط بما يلي:

• أمراض القلب والأوعية الدموية.

• تراكم الدهون.

• مقاومة الأنسولين.

إذا التزمت بـ 30 دقيقة من النشاط اليومي، فستتمكن من التخلص من دهون البطن الضارة.

لكن النظام الغذائي مهم أيضا، بما في ذلك حجم الحصة - لذا حاول ألا تفرط في تناول الطعام.

المصدر: إكسبريس