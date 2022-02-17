شاب أردني يتحرش جنسيا بموظفة في السعودية ويهددها بالقتل في الرياض

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدم شاب عربي على التحرش الجنسي بموظفة سعودية في مقر العمل بالعاصمة الرياض وتهديدها بالقتل.

وذكرت صحيفة “الرياض” أن مقيم من الجنسية الأردنية تحرش لفظيا بموظفة داخل مقر عملها في الرياض وهددها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة مسدس وذخيرة مكتوب في أسفلها: “قريبًا إن شاء الله”.

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ومن جانبها أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض المقيم العربي بعد ثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالموظفة في مقر العمل الذي له عليها به سلطة مباشرة وتهديدها بالقتل.

وقضت المحكمة بسجن المتهم 10 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال والتشهير به عبر نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقته في صحيفتين محليتين.

وبحسب صحيفة “الرياض” فإن المقيم العربي المتهم، من الجنسية الأردنية ويدعى “علاء الدين مشهور محمود إسماعيل”.

عقوبة التحرش في السعودية

وكانت النيابة العامة السعودية أوضحت في وقت سابق أن “التحرشَ هو كل فعل أو قول أو إشارة لها مدلولٌ جنسيٌّ، تصدر من شخصٍ تجاه أي شخصٍ آخر، تمسّ جسده أو عِرْضه، أو تخدش حياءَه، بأيّ وسيلةٍ كانت، بما في ذلك وسائلُ التقنيةِ الحديثةِ”.

وينص القانون السعودي على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.