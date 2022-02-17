نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصري يطلق زوجته بسبب حبها للحليب بالموز! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - رفع شاب مصري دعوى طلاق على زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة، لسبب غريب، حيث برر بأن شريكة حياته تتناول حليبًا بالموز بشكل يومي، مما تسبب في زيادة وزنها.



وخلال دعوته قال الزوج البالغ من العمر 30 سنة، ويعمل موظفًا بأحد الفنادق، في دعواه إنه تزوج من فتاة (22 سنة) زواجًا تقليديًا لكونها بنت الجيران، مشيرًا إلى أنه عاش معها أجمل أيام عمره، بحسب صحيفة مصراوي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:



وأوضح أنه وقعت مشاجرة بيهما بسبب مصاريفها الكثيرة إضافة إلى زيادة وزنها، لافتًا إلى أنها تشرب يومًيا الحليب بالموز، ورغم محاولات إقناعها بتناول كميات قليلة وعلى فترات اعتقدت أنه بخيل.



وأضاف قائلًا: "دخلت على زوجتي بالمطبخ فوجدتها تأكل بطريقة غريبة وبشراهة مش معقولة وكأنها محرومة، فتحدثت معها لكنها لم تقبل الكلام وقمت وقتها بضربها وتهديدها وطردها من الشقة".

وبعد محاولات الزوج مع شريكة حياته التي باءت بالفشل حتى نشبت خلافات ومشاجرات بينهما وفشلت محاولات الصلح فيما بعد، لجأ إلى رفع دعوى تطليق للضرر ما تزال منظورة حتى الآن.