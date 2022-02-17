علامة في ذراعيك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع الكوليسترول هو جزيء دهني يرتبط على نطاق واسع بالدهون المشبعة الغذائية، غالبًا ما يكون موجودًا في البلاك، الذي يبني على جدران الشرايين بطريقة تدريجية.

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرًا سيئًا لعدة أسباب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لا ينتج عنه علامات تحذير واضحة، نظرًا لغياب الأعراض، عادةً ما يتم اكتشاف الحالة أثناء اختبارات الدم الروتينية، ومع ذلك، يمكن أن تشير إحدى العلامات الموجودة في اليدين والأصابع إلى انسداد الشرايين المتقدم.

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في المراحل المتقدمة، يكون العلاج ضروريًا لتجنب المزيد من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، قد تظهر علامة تحذير واحدة من الانسداد عند غسل يديك تحت الماء الساخن والبارد، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

كلما ترك الكوليسترول المرتفع لفترة أطول دون إدارة، زادت العواقب على صحة الفرد، وذلك لأن ترسبات الكوليسترول المنتشرة في الدم تتشبث بالجدران الداخلية للشرايين، مما يؤدي إلى تصلبها بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين، إلى مجموعة من المضاعفات في جميع أنحاء الجسم.

وفقًا لمايو كلينك: "تصلب الشرايين هو تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين وعليها، هذا التراكم يسمى اللويحة".

يمكن أن تتسبب اللويحة في تضيق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم، يمكن أن تنفجر اللويحة أيضًا، مما يؤدي إلى تجلط الدم.

على الرغم من أن تصلب الشرايين غالبًا ما يعتبر مشكلة في القلب، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الشرايين في أي مكان في الجسم، واعتمادًا على الشرايين المصابة، ستظهر الأعراض بشكل مختلف.

عندما يضيق تصلب الشرايين في ذراعيك أو ساقيك، قد تصاب بمشاكل في الدورة الدموية في ذراعيك وساقيك تسمى هذه الحالة مرض الشريان المحيطي، هذا يمكن أن يجعلك أقل حساسية للحرارة والبرودة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية في ذراعيك أو ساقيك إلى موت الأنسجة، كما أن الخدر والبرودة في أطراف الجسم من العلامات الشائعة لتصلب الشرايين.

كيفية تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول

أصبحت العقاقير المخفضة للكوليسترول هي الدعامة الأساسية لعلاج الكوليسترول، ولكن في المراحل الأولية، يكون النظام الغذائي مفيدًا بشكل كبير.

تعد منتجات الألبان واللحوم مساهمين رئيسيين في ارتفاع الكوليسترول، تشمل الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها البيض وزيت جوز الهند وزيت النخيل والزبدة.

من ناحية أخرى، يجب التأكيد على الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والستيرولات النباتية في نظامك الغذائي.

كما تساعد الألياف القابلة للذوبان في تخليص الجسم من الكوليسترول الضار عن طريق الالتصاق بالجزيئات داخل الجهاز الهضمي وسحبها إلى الجسم.

الستيرولات النباتية قادرة على منع الكوليسترول من خلال السباق ضده من أجل الامتصاص.

تشمل الأطعمة المفيدة الأخرى الشوفان، الذي يمنع جزيئات الكوليسترول من إعادة امتصاص القناة الهضمية.

يعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة أمرًا ضروريًا، لأن هذا يوسع فرصة خفض المستويات من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول.