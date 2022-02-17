فاكهة جبارة تحرق دهون بطنك لتنعم بلياقة بدنية رشيقة في غضون أيام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كان هدفك تقليل دهون البطن، فعليك اتباع أسلوب حياة صحى يتضمن المشاركة فى النشاط البدنى، واتباع نظام غذائى صحى، والحد من السكريات المضافة، بمجرد اتباع هذه العادات، يمكنك البدء فى تضمين الجريب فروت الذى يساعد فى حرق دهون البطن، وفقا لما نشره موقع eatthis.

الجريب فروت هو أفضل غذاء لتقليل دهون البطن:

الجريب فروت عبارة عن فاكهة تحرق الدهون ويمكن أن تساعدك فى الحصول على بطن مسطح ببساطة عن طريق إدراجه فى نظامك الغذائى اليومى، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تؤكد أن تناول الجريب فروت سيحرق حرفيًا دهون بطنك، لدرجة أنك ستنعم بلياقة بدنية رشيقة في غضون أيام، تظهر بعض الدراسات أن تناول هذه الفاكهة قد يدعم بشكل طبيعي أهدافك في إنقاص الوزن، وبالتالي يساعد فى تقليل دهون البطن.

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ويعتبر الجريب فروت مصدرًا للعناصر الغذائية التي تساعد في دعم فقدان الوزن، بما في ذلك الألياف المشبعة، وتظهر البيانات المنشورة في مجلة الغذاء الطبي أن تناول نصف حبة جريب فروت طازجة قبل الوجبات مرتبط بفقدان الوزن بشكل كبير.

وعند تقييم آثار تناول أنواع معينة من الجريب فروت على الوزن، تظهر بيانات من دراسة صغيرة أن تناول نصف حبة جريب فروت الأحمر قبل كل وجبة لمدة 6 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير فى محيط الخصر.

الفوائد الصحية للجريب فروت:

تحتوى هذه الفاكهة على سعرات حرارية قليلة وخالية من الدهون ولا تحتوى على سكريات مضافة، ما يجعلها إضافة رائعة لأى نظام غذائى يركز على حرق الدهون فى منطقة البطن، ونظرًا لأن تناول الجريب فروت يغذى جسمك أيضًا بالعناصر الغذائية المفيدة لك مثل فيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين أ، فإن تناول هذه الفاكهة عادة ما يكون له جانب سلبى بسيط، فقط ضع فى اعتبارك أن هذه الفاكهة يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية.