نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعا للكيراتين و البروتين وتكاليفها الباهظة .. اضيفي هذا المكون الرخيص والمتوفر بكل منزل في الشامبو ليطول وينعم الشعر ويعالج التساقط في اسبوع فقط ( النتيجة ستدهشك) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بديل الكيراتين.. مكون ضعيه في الشامبو هيطول وينعم الشعرتعد مشاكل الشعر متعددة ولا نهائية وكل فتاة قد تختلف مشكلتها عن الفتاة الأخرى ولكن خلطة القرنفل لتطويل الشعر يمكنها علاج كل مشاكل الشعر من تجعيد وهيشان وقصر، كما أنها ستعالج تساقط الشعر الغير مبرر والغير صحي، وهي علاج أيضًا لمشكلة الصلع وهناك أكثر من طريقة لعلاج مشاكل الشعر فكل فتاة تحب أن تظهر بشعر ناعم وانسيابي خالي من التقصف والقشرة وخاصة الفتيات المقبلة على الزواج حديثًا، فقط تابعي معنا سطور المقال التالية.

كيفية عمل واستخدام خلطة القرنفل لتطويل الشعر يمكنك طحن القرنفل وإضافته إلى الشامبو الخاص بك والمناسب لشعرك للحصول على شعر طويل وناعم باتباع الخطوات التالية:- ضعي كمية من القرنفل المطحون والناعم بداخل علبة الشامبو الخاصة بك ثم ضعيها على فروة الرأس. ودلكيها بحركات دائرية وكأنك تقومين بعمل مساج للرس واتركيه على رأسك لمدة خمسة عشر دقيقة. بعد ذلك اغسلي رأسك جيدًا بالماء البارد وكرري الوصفة في كل مرة تقومين بالاستحمام وذلك لمدة شهر كامل وتمتعي بشعر ناعم وطويل. أهم فوائد القرنفل للشعر يعمل القرنفل على حل مشكلة تساقط الشعر أو الحد منها. يعزز عمل الدورة الدموية في الرأس فيجعل الشعر ينمو أسرع وبصورة طبيعية وسليمة.

مكون طبيعي للشعر والشعر يتم تغذيته بالمكونات الطبيعية أكثر من الشامبوهات الجاهزة. يحتوي على مضادات للأكسدة تعالج التهابات الرأس وظهور الشعر الأبيض وأعراض الشيب. يعالج الحكة الشديدة في الرأس التي تسببها القشرة المترسبة في فروة الرأس وتمنع نموه بشكل صحي. خلطة القرنفل مع الماء النقي للشعر يعالج القرنفل مشكلة القشرة حيث أنه يعمل كمضاد أكسدة قوي يعالج الالتهابات ويقضي تمامًا على القشرة. ضعي كوب كبير من الماء على النار حتى يغلي تمامًا ثم أضيفي إليه كمية من القرنفل المسمار المحبب بمقدار حوالي ملعقتين كبيرتين. اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه وضعيه في مكان درجة حرارته مناسبة حتى يبرد قليلًا. قومي بتعبئة الخليط في زجاجة زجاجية بخاخة وأضيفي كمية من الشامبو إليه وقومي برش شعرك به بعد الاستحمام. اتركيه على شعرك ويمكنك شطف شعرك بعده أو تركه عليه.

مكون طبيعي للشعر والشعر يتم تغذيته بالمكونات الطبيعية أكثر من الشامبوهات الجاهزة. يحتوي على مضادات للأكسدة تعالج التهابات الرأس وظهور الشعر الأبيض وأعراض الشيب. يعالج الحكة الشديدة في الرأس التي تسببها القشرة المترسبة في فروة الرأس وتمنع نموه بشكل صحي. خلطة القرنفل مع الماء النقي للشعر يعالج القرنفل مشكلة القشرة حيث أنه يعمل كمضاد أكسدة قوي يعالج الالتهابات ويقضي تمامًا على القشرة. ضعي كوب كبير من الماء على النار حتى يغلي تمامًا ثم أضيفي إليه كمية من القرنفل المسمار المحبب بمقدار حوالي ملعقتين كبيرتين. اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه وضعيه في مكان درجة حرارته مناسبة حتى يبرد قليلًا. قومي بتعبئة الخليط في زجاجة زجاجية بخاخة وأضيفي كمية من الشامبو إليه وقومي برش شعرك به بعد الاستحمام. اتركيه على شعرك ويمكنك شطف شعرك بعده أو تركه عليه.

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