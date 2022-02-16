هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز في الليل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن كنت تتساءلين بشأن اضرار اكل الموز في الليل وفوائده، ياسمينة إختارت أن تعرّفك عليه لتجعليه خيارك في غذائك اليومي وإختيار الموعد المناسب لتناوله. وبالمناسبة إكتشفي إستعمالات قشور الموز التي ستبهرك!

يعتبر الموز من الفواكه التي تمدّ الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهو من الفواكه التي ينصحك خبراء التغذية بتناولها بشكلٍ يومي. لكن ما حقيقة أنّ تناولها قبل النوم يمكن أن يكون مضرًا على صحتك؟

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هل من أضرار للموز عند تناوله قبل النوم؟

تناول الفواكه خلال يومياتك يعتبر من العادات الصحية التي عليك المواظبة عليها، ومنها الموز. لكن، على الرغم من قلة الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها تناول الموز قبل النوم إلا أنّه لا يمكن إنكارها، لذلك، إخترنا أن نعرّفك عليها.

التفاعل بشكل سلبي مع بعض أدوية أمراض القلب والشرايين، خصوصًا وأنّ الموز ي رفع نسبة البوتاسيوم في الدم بشكلٍ كبير ويمكن أن يتسبب بضررٍ في الكلى.

التسبب بحساسية وظهور عوارض مثل التورم والطفح الجلدي والحكّة والصعوبة في التنفس.

الإصابة بإضطرابات في الجهاز الهضمي والمعاناة من آلام في المعدة.

تناول كمية كبيرة من الموز قبل النوم يمكن أن يتسبب في زيادة في الوزن.

فوائد الموز قبل النوم

صحيح أن تناول الموز قبل النوم يمتلك بعض الأضرار إلا أن فوائده كثيرة وهي:

يحدّ من التشنجات في العضلات نظرًا إلى أنه يزوّد الجسم بجرعة جيّدة من البوتاسيوم.

يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم التي تساعد على تحسين جودة النوم.

يخلصك من حالات الأرق التي تعانين منها ويساعدك على الإسترخاء.

يخفض مستويات ضغط الدم والتخلص من حالات القلق والتوتر.

يمنحك شعورًا بالشبع ويقلل من كمية الطعام التي تتناولينها قبل النوم.

يقويّ الذاكرة ويزيد من قدرتك على التركيز.