كيفية إزالة الشعر الصغير من المناطق الحساسة دون ضرر على الجلد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتعدد وسائل إزالة الشعر من الجسم بمختلف المناطق التي عادة ما ينمو فيها الشعر، ولكن عندما يأتي هذا الأمر إلى المناطق الحساسة، يصبح أكثر دقة، لأن جلدها يتسم بالرقة مقارنة بالأخرى.. كما أن الشعر الصغير أو الزغب يتطلب وسيلة قادرة على إزالته دون إحداث أي ضرر في الجلد.

ما هي الوسائل المتاحة لإزالة الشعر الصغير من المناطق الحساسة؟ هذا ما سنعرف قارئات موقع "الجميلة" وسنفند ميزاتها وعيوبها، ولهن حرية الاختيار!

وسائل لإزالة الشعر الصغير من المناطق الحساسة

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الكريمات

كريمات إزالة الشعر وسيلة غير مؤلمة، ما يجعلها الخيار الأمثل للعديد من النساء، لكن لا بد من توخي الدقة، فبعضها من غير آمن للاستخدام في المناطق الحساسة، لذا يجب الاطلاع على التحذيرات المدونة على العبوة واتباع التعليمات بدقة، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن استعمالمه عند ملاحظة ظهور أي احمرار، تورم أو طفح جلدي.

الحلاقة بالشفرة

• هي الوسيلة الأسهل، خاصة للشعر الصغير في المناطق الحساسة، غير أن الخبراء لا يفضلونها، معتبرين أنها طريقة غير آمنة، إذ إنها في كثير من الأحيان تحدث جروحاً، ما يرفع خطر إصابة الجلد بالالتهاب، كما أن الشعر يعاود الظهور خلال أيام معدودة.

• للنساء اللواتي يحبذن حلاقة الشعر في المناطق الحساسة، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

• تعقيم الشفرة قبل البدء بإزالة الشعر الصغير من المناطق الحساسة.

• تبليل المنطقة بالماء الدافىء وليس الساخن.

• استخدام كريم، أو بلسم، أو جل لتليين الجلد، ما يقلل احتمال تحسسه.

• القيام بحلاقة الشعر الصغير في المناطق الحساسة ببطء وباتجاه نموه.

• شطف الشفرة بعد كل تمريرة للتخلص من الشعر العالق فيها.

بالرغم من أن إزالة الشعر بالشمع تعد من الوسائل المؤلمة، مقارنة بالسابقتين، لكن الخبراء يجمعون على أنها الفضلى لإزالة الشعر الصغير في المناطق الحساسة، لأنها تنزع الشعرة مهما كانت صغيرة من جذورها، كما أنها تبطىء عملية نمو الشعر من جديد، لكن في المقابل، يجب توخي الحذر بألا يكون الشمع ساخناً، منعاً لحرق الجلد.

• توزع طبقة رقيقة من الشمع السائل الدافئ على المنطقة الحساسة المراد نوع الشعر منها.

• يطبق قماش خاص فوق الشمع قبل أن يتماسك.

• يترك لثوان حتى يتصلب، ثم يسحب بسرعة.

الليزر لازالة الشعر

تتوفر اليوم في الأسواق أجهزة متطورة من الليزر يمكن استخدامها في المنزل لإزالة الشعر، لكنها ما زالت قيد الاختبار، إذ إن التجارب وحدها قادرة على تحديد مدى فعاليتها، لكن الأجهزة المستخدمة في العيادات التجميلية أثبتت فعاليتها في إزالة الشعر من المناطق الحساسة، حتى الصغير منه.

يقوم الخبير بتمرير جهاز الليزر على المنطقة الحساسة المراد نزع الشعر بعد تحديد الدرجة المناسبة لنوع الجلد والشعر، فيصدر من الجهاز ضوء باتجاه بصيلات الشعر، والحرارة الناتجة من الضوء تقوم بتدمير البصيلات، ما ينمو الشعر من جديد.

النبض الكهربائي

هو كناية عن مسبار معدني رقيق يقوم بتوصيل نبضة كهربائية منخفضة المستوى من خلال إبرة تغرز في كل بصيلة على حدة لتمزيقها، ما يعمل على إيقاف نمو الشعر حتى الصغير منه. هذه الوسيلة آمنة، تتم على يد أخصائي جلدي متمرس، تستخدم لاستهداف المناطق الحساسة والصغيرة، مثل أعلى الشفاه، الحاجبين، خط الشعر عند الجبين والبطن في منطقة ما تحت السرة.

تستغرق الجلسة بين 15 إلى 60 دقيقة، لمرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، ولمدة عام تقريباً لإزالة جميع جذور الشعر كلياً.

أما بالنسبة للآثار الجانبية التي قد تنتج عن وسيلة النبض الكهربائي لإزالة الشعر الصغير في المناطق الحساسة، قد تكون شبه معدومة، لا تتسبب سوى ببعض احمرار في الجلد، سرعان ما يزول في غضون أيام معدودة ، ولكن ينصح بعد الجلسة بعدم غسل المنطقة المعالجة لمدة 24 ساعة كحدٍّ أدنى.

إلى هذه الوسائل، يمكن اللجوء إلى بعض من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في إزالة الشعر الصغير تحت الجلد، وهي:

ماسكات طبيعية لإزالة الشعر تحت الجلد

الخميرة والعسل لإزالة الشعر تحت الجلد

المكونات

• ملعقة من الخميرة.

• ملعقة من العسل.

• قطرات من ماء الورد.

• القليل من عصير الليمون الطازج.

يمكن مضاعفة الكمية وفق الحاجة.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات جيداً للحصول على عجينة.

• توزع على المنطقة الحساسة المراد نزع الشعر الصغير منها.

• تترك حتى تجف، ثم توضع خرقة ناعمة من قماش القطن وتسحب باتجاه نمو الشعر.

الترمس لإزالة الشعر

• كوب من الترمس المر المطحون.

• 3 أكواب من الماء المغلي.

الطريقة

• ينقع الترمس المر المطحون في الماء المغلي لبعض الوقت.

• يحفظ الخليط في زجاجة ذات غطاء بخاخ.

• تترك لمدة 24 ساعة في مكان بارد.

• قبل عملية إزالة الشعر، ترج الزجاجة جيداً، ثم يرش منها على المنطقة المرغوب بنزع الشعر منها.

• تجفف بلطف، ثم يرش منها ثانية وينزع الشعر بالوسيلة المتبعة، سواء الحلاقة أو الشمع.

• بعد الانتهاء من عملية نزع الشعر، يرش من خليط الترمس المطحون المر والماء، فهو يقلل من نمو الشعر مرة أخرى ويترك لمدة 10 دقائق.

• تكرر الطريقة مرتين في اليوم وليومين متتاليين.