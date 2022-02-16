قرار مفاجئ من السلطات السعودية بشأن تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

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