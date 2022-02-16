نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أزمة سياسية حادة في الكويت بسبب "فيديو مخل" لمسؤول كبير وبرلماني يتعهد بعرضه أمام الجميع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصاعدت حدة الأزمة السياسية في الكويت بين مجلس الأمة ووزارة الخارجية بسبب فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين الكويتيين.

وأعلن النائب الكويتي شعيب المويزري في تغريدة عبر تويتر عن نيته بتقديم طلب عقد جلسة سرية اليوم الاربعاء لعرض الفيلم المخل للدبلوماسي الكويتي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وقال شعيب المويزري في تغريدته “سأتقدم اليوم الاربعاء قبل التصويت على طلب طرح الثقه بالوزير المستجوب بطلب عقد جلسه سريه لبضع دقائق لعرض بعض المواد الفلميه”.

وتداولت حسابات إلكترونية خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تضمن حفلا بمنزل دبلوماسي في إحدى سفارات الكويت بالخارج، وظهرعدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات.

و شهد مجلس الأمة الكويتي جلسة عاصفة الأسبوع الماضي حيث تقدم النائب شعيب المويزري، و10 نواب بطلب للمجلس يطلبون فيه حجب الثقة عن وزير الخارجية، بسبب الفيديو المخل والذي تم عرض مقتطفات منه خلال الجلسة.

وزارة الخارجية تنفي

من جانبها نفت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي مقطع الفيديو، واعتبرت عرضه دون التحقق منه يعد تشكيكا في كافة منتسبي الوزارة، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب بتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.

وبدوره طالب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، مجلس الأمة بالتحقيق فى مقطع الفيديو المخل المنسوب لأحد الدبلوماسيين.

ووجّه الوزير خطابا لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم انتقد فيه ما تم عرضه من قبل أحد النواب في جلسة علنية بقاعة البرلمان، رافضا ذلك العرض، حيث أن المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب مساءلة النائب .