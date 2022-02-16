مشروبات وأطعمة تخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع لا يتوقعه الأطباء .. اكتشفها الآن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

مرض السكر يكون ناتج عن حدوث اضطرابات بالجسم يتسبب في عدم سيطرته على نسبة السكر بالدم، وهذا بسبب حدوث خلل بإنتاج البنكرياس لمادة الأنسولين، ويمكن أن يكون بسبب عدم استجابة خلايا الجسم لمادة الأنسولين. وهناك 3 أنواع لمرض السكري وهو النوع الأول الذي يظهر لدى صغار السن ويكون بسبب خلل في البنكرياس نتيجة لحدوث اضطرابات بالجهاز المناعي، والنوع الثاني ينتج عن نقص الأنسولين، سكري الحمل وهو النوع الثالث.

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أسباب مرض السكر

العوامل الجينية: مرض السكري خاصة النوع الثاني يمكن انتقاله بين الأسرة، وهذا يكون بسبب انتقاله الجينات بينهم. زيادة الوزن: إن زيادة الوزن لها علاقة كبيرة بإصابة الإنسان بمرض السكري خاصة النوع الثاني، حيث أن الوزن الزائد يعمل على حدوث فرط بالأنسجة الدهنية بالجسم وهذا يعمل على زيادة في مقاومة الأنسولين. الخمول: حيث أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون سببًا في زيادة نسبة حرق الجلوكوز، وهذا يعمل على زيادة تعزيز خلايا الأنسولين بالجسم، بالإضافة إلى النشاط البدني الذي يعمل على تقليل الوزن. ارتفاع مستوى ضغط الدم: حيث أن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة ضغط الدم للأشخاص مع الإصابة بمرض السكري. العمر: بالرغم من أن مرض السكري الذي يكون من النوع الثاني منتشر بين الأطفال، إلا أن العمر يشكل عامل كبير في الإصابة بالسكري. سكري الحمل: إن إصابة النساء بسكري الحمل تكون دليل على الخطر بإصابتهم بمرض السكري، كما أن النساء الذين يلدون أطفالهم عن وزن يزيد عن 4 كغم هي أكثر عُرضة للسكري. اضطرابات نسبة الكوليسترول: ارتفاع نسبة الدهون بالدم تكون سببًا في إصابة الإنسان بمرض السكري. الإصابة بتكيس المبايض: إن تكيس المبايض يكون ناتج عن حدوث خلل بالدورة الشهرية وأيضًا زيادة الوزن وهذا يؤدي إلى إصابة الأشخاص بمرض السكري.

ما هي الأعشاب التي تخفض السكر؟

الجنسنج: يُعزز الجنسنج من السيطرة على سكر الدم كما أنه يُحسن من السكر التراكمي. صبار الألوفيرا: يعمل على خفض نسبة سكر الدم وأيضًا التراكمي. عشبة الجيمنيما: تقلل هذه العشبة من نسبة السكر بالدم خاصة المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري. صبار نوبال: يعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم. القرع المر:

يحافظ على نسبة السكر بالدم حيث أن له تأثير مثل الأنسولين. الحلبة: تعمل الحلبة على تعزيز إفراز الأنسولين بالجسم كما أنها تخفض من مقاومة مادة الأنسولين. القرع اللبلاب: هو فعال من أجل علاج السكري لأنه يتمكن من تنظيمه بالدم. مكملات غذائية لخفض السكر مكملات البروبيوتيك: وهي تحتوي على نوع من البكتيريا التي تكون مفيدة للجسم، كما أنها تعمل على خفض مستوى السكر بالدم. مكملات المغنيسيوم: قادرة على التقليل من نسبة السكر. مكملات الكروميوم: يعمل على تحفيز عمل الأنسولين بجسم الإنسان، كما أنها تخفض من مستوى السكر. مكملات د: يسيطر على مستوى السكر بالدم. مكملات ليبويك: التي تتمكن من تقليل مستوى السكر بالدم بالتدريج، بالإضافة إلى أن به مضادة للأكسدة التي تكون مسئولة عن تقليل الضرر الذي يكون ناتج عن ارتفاع السكر.

مشروبات وأطعمة تخفض السكر

1_ الكاجو يوجد بالكاجو العديد من العناصر الغذائية منها المغنيسيوم القادر على المشاركة في عمليات عديدة بالجسم ومنها تنظيم نسبة السكر بالدم، كما أنه يعمل على تحفيز الأنسولين بالجسم، ويخفض سكر الدم. 2_ الشوفان يوجد بالشوفان البيتا غلوكان ودوره هو تنظيم السكر بالدم، مع تخفيض استجابة الجلوكوز بعد الطعام، كما أنه يعمل على تحسين حساسية الأنسولين، وبالرغم من ذلك فإن العديد من الأطباء يُنصحون بتناول كوب واحد فقط من الشوفان. 3_ الستيفيا هو بديل السكر يتم زراعته بأمريكا الجنوبية، لأن سعراته الحرارية قليلة أو تكاد تكون منعدمة، وهذا يجعله قادر على تقليل نسبة السكر بالدم. 4_ البقوليات إن البقوليات بها الكثير من المعادن وأيضًا العناصر الغذائية ومنها الألياف، بالإضافة إلى البروتينات التي بدورها الحفاظ على نسبة السكر، كما أن البقوليات تعمل على الحد من الإصابة بالأمراض التي تُصيب الإنسان خاصة القلب.

مشروبات تخفض السكر

1_ القرفة يوجد بالقرفة الكثير من المركبات التي تعمل على عدم امتصاص السكر بالدم، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحسين وتعزيز حساسية الأنسولين، كما أن القرفة تحتوي على عناصر غذائية عديدة. قد أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت حول فائدة القرفة في تخفيض مستوى السكر، بأن المرضى المُصابون بالسكر خاصة النوع الثاني عند تناولهم للقرفة لـ 12 أسبوع تم خفض نسبة السكر بحوالي 10% وذلك بعد حوالي 6 أسابيع أما كانت النسبة حوالي 17% وذلك بعد مرور 12 أسبوع. 2_ الشاي الأخضر إن الشاي الأخضر به مضادات أكسدة تعمل على السيطرة على نسبة السكر بالدم، كما تشير الأبحاث بأن هناك أشخاص يتناولون الشاي الأخضر لذا فإنهم أقل عرضة لمرض السكري. 2_ الحلبة قد أوضحت الكثير من الأبحاث بأن الحلبة تُساعد على تقليل نسبة السكر بعد أن يتم تناول الطعام وذلك للمرضى العاديين وأيضًا بنسبة 13% للأشخاص المُصابون بمرض السكري.