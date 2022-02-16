نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تزوجت للهروب من العنوسة وإشباع أنوثتها.. وفي ليلة الدخلة اكتشفت سر وعيب في العريس قلب حياتها رأسًا على عقب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - سردت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عبر البرنامج الخاص بها “اسأل دعاء. والذي يبث على قناة “النهار” قصة غريبة تعرضت لها فتاة بعدما تقدم شاب لخطبتها من خلال ابن عمها.

قالت دعاء إن الفتاة كشفت عقب زواجها أن زوجها مصاب بالإيدز وأصابت بالعدوى منه. وأضافت: “تلقيت رسالة على هاتفي لسيدة تحكي تجربتها وتنصح الجميع بعدم الوقوع في المشكلة التي واجهتها. والقصة بدأت عندما ألحت عليها والدتها بالزواج لأنها تبلغ من العمر 29 عاما وخوفا من العنوسة ووصم المجتمع، أتى ابن عمها لها بعريس”.

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وتابعت:” العريس كان مستعجلا حتى أن فترة الخطوبة انتهت بالزواج في خلال شهرين”، مبينة: “زوجي أخفى عني إصابته بفيروس B، وطالبني بإخفاء السر لأنه لم يخبر أهله، ولكني أخبرت والدتي بما حدث وتحولت ليلة الدخلة إلى نكد. ومرت الأيام ولاحظت أشياء غريبة مثل تعاطيه دواء لا أعلم عنه شيئا غير أنه لم يطلعني على أوراق تثبت إصابته بالفيروس”، بحسب “روسيا اليوم”.

واستكملت: “دخلت أعمل بحث على محركات البحث عن الفيروس وتفاجأت أن له مصلا من الضروري أن أخضع له كزوجة، وتعجبت كيف هو مصاب بفيروس ولا يهتم بحالتي، وفضلت الذهاب إلى أحد الأشخاص وعلمت منه بأن الدواء الخاص بالفيروس لا يؤخذ في وقت معين بالدقيقة والثانية. وأخبرني أحد الأطباء عندما استشرته بأنه قد يكون مصابا بالإيدز، وقتها اسودت الحياة في وجهي”.

واختتمت: “في بعض الأوقات كان الواقي يتعرض للقطع أو يصير بيننا جماع دون واق.. فقررت الذهاب إلى مستشفى حميات العباسية بالقسم المخصص لمرضى الإيدز هناك في قسم الإيدز إذا كان مريضا من المتوقع أنه يقوم بصرف الدواء”، مبينة:. “كانت صدمتي لما اكتشفت أنني مصابة بالإيدز أيضا”.