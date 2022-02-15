نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 فواكة لذيذة تخفض نسبة السكر في الدم سريعا وتنظم مستوياته بشكل أذهل الاطباء (تعرف عليها الآن) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الغلوكوز أساسيا لصحة الإنسان، لأنه مصدر مهم للطاقة اللازمة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

ومرض السكري هو متلازمة تتصف باضطراب الأيض وارتفاع غير طبيعي في تركيز سكر الدم الناجم عن نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

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ووفق موقع ”هيلث سايت“، يمكن أن تؤدي زيادة السكر في الدم عن المستوى الطبيعي إلى مشكلات صحية خطيرة، لذلك فإن التحكم في مستوياته أمر مهم للغاية، وذلك عن طريق معرفة نوع الأطعمة والفاكهة التي يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي، ولهذا ينصح الأطباء بتناول تلك الفاكهة للتحكم في نسبة السكر في الدم.

التفاح

التفاح فاكهة ذات قيمة غذائية عالية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين c والألياف، وكلها تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

يحتوي التفاح على سعرات حرارية منخفضة، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، وهو طعام رائع للأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

البرتقال

أدرجت جمعية السكري الأمريكية الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت ضمن الأطعمة الخارقة لمرض السكري، لذا، دلل نفسك بالبرتقال اللذيذ إذا كنت تعاني من مرض السكري. تحتوي حبة برتقالة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 75٪ من فيتامين c، ويمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك والبوتاسيوم ، وكلاهما مفيد لمرضى السكر.

الكمثرى

يمكن أن تكون هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات والفيتامينات إضافة جيدة لنظامك الغذائي. إنها مصدر ممتاز للألياف، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر وضبط مستوياته في الدم.

الخوخ

غني بفيتامين c، ويمكن أن يساعد الخوخ في إدارة مستويات السكر في الدم، وهذه الفاكهة غنية أيضا بالبوتاسيوم، وتم ربط المستويات المنخفضة من البوتاسيوم بمستويات عالية من السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وبالتالي، فإن تناول نظام غذائي غني بالبوتاسيوم مفيد لمرضى السكر.

المشمش

المشمش فاكهة متعددة الاستخدامات، ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية. ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Diabetes الطبية، فإن المشمش من الأطعمة الأكثر أمانا لتضمينها في نظامك الغذائي للسكري.

الكيوي

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الكيوي من الفاكهة ذات المذاق الرائع، لكن هل تعلم أنها يمكن أن تساعدك في إدارة مستويات السكر في الدم.

ويمكن للفاكهة الخضراء النابضة بالحياة أن تصنع العجائب لصحتك، هذه الفاكهة الغنية بفيتامين c والبوتاسيوم والكربوهيدرات، ما يجعلها إضافة ذكية لنظامك الغذائي الصديق لمرض السكري.