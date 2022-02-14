نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كبد الدجاج على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كبد الدجاج من الأطعمة اللذيذة التي يعشقها أغلبنا، هل تعرف ما تأثير تناول كبد الدجاج على جسمك؟..

فعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص يجبون تناول كبد الدجاج، إلا انهم قد لا يعرفون أنها غنية بعناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان.

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فوفقًا لموقع health kompas الطبي، تعد كبد الدجاج من الاطعمة المفيدة فإلى جانب أنه غير مكلف ماديًا وثمنه بسيط إلا أنه أيضًا منخفض السعرات الحرارية ويخزن عددًا من العناصر الغذائية المهمة، التي تجعل منه وجبة صحية مهمة.

حيث أن كبد الدجاج غني بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، بالإضافة إلى ذلك تحتوي أيضًا هذه المواد الغذائية على عدد من المعادن والفيتامينات المهمة، منها:

“فولات الحديد، فيتامين ب12، فيتامين ج، فيتامين أ، فيتامين هـ، النحاس”

فوائد كبد الدجاج للجسم

ويستعرض معكم موقع الشرقية توداي عددًا من أهم فوائد كبد الدجاج الصحية وتأثيره الايجابي على الجسم..

يحافظ على وزن الجسم المثالي

لكونه منخفض السعرات الحرارية إذ يحتوي متوسط كبد الدجاج على 73 سعرة حرارية فقط

يعد مصدرًا جيدًا للبروتين الذي يساعد على زيادة كتلة العضلات بالجسم إلى جانب منح الجسم الطاقة اللازمة، لذلك يستهلكه الرياضيون باستمرار.

يحمي من فقر الدم

حيث يحتوي على الحديد وفيتامين ب 12، وهي العناصر التي تحتاجها خلايا الدم الحمراء لتقوم بنقل الاكسجين وبالتالي تمنع فقر الدم.

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية

حيث يجتوي كبد الدجاج على السيلينيوم والمعادن، وهي العناصر التي تعمل على منع ارتفاع الكوليسترول أو تجلط الدم في الاوعية الدموية، وبالتالي تسهم في منع التعرض لامراض القلب أو السكتة الدماغية.

دعم صحة العين والدماغ والكلى

هذا لأن كبد الدجاج يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يحافظ على صحة العين ويدعم جهاز المناعة، كما أنه يدعم صحة الكلى.

كمات يحتوي على فيتامين B2 أو الريبوفلافين، الذي يساعد على مد الجسم بالطاقة ودعم وتجديد الخلايا.

أيضًا محتواه من فيتامين ب12 له دور فعال في دعم وظائف الدماغ.

جديرًا بالذكر أنه، ينبغي عد الافراط في تناول كبد الدجاج، لأنه على الرغم من أن تعدد فوائده الصحية إلا أنه يجب على النساء الحوامل عدم تناول كبد الدجاج بكميات زائدة، أو أن يستشيرن أولاً الطبيب المعالج أولًا.

ذلك لأن ارتفاع نسبة فيتامين أ في كبد الدجاج يمكن أن يضر الجنين، كما أن طهيه بشكل غير مناسب يمكن أن يعرضها وطفلها للخطر.