نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رخيص الثمن ومتوفر في كل منزل.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثبتت الأبحاث أن نباتا عشبيا شهيرا “متفوق” في تقليل ضغط الدم المرتفع والذي يؤدي بشكل أساسي إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” فإن ضغط الدم يتقلب بشكل طبيعي، ولكن إذا كان مرتفعا بشكل مستمر، فإنه يجبر قلبك على العمل بجهد أكبر.

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الثوم

وثبت أن عناصر معينة بارعة في خفض ضغط الدم المرتفع، مثل الثوم، بحسب موقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وتم ربط هذه العشبة الشعبية بانخفاض ضغط الدم في كل من الدراسات الحيوانية والإنسانية.

وأظهر التحليل التابع لجميع الدراسات انخفاضا في الضغط الانقباضي في مجموعة الثوم مقارنةً بالدواء الوهمي.

وخلص الباحثون إلى أن “تحليلنا يشير إلى أن مستحضرات الثوم تتفوق على الدواء الوهمي في خفض ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم”.

الفوائد الصحية للثوم

لطالما ارتبط الثوم بالفوائد الصحية- من علاج الزكام إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، يُعتقد أن مادة كيميائية تسمى الأليسين موجودة في الثوم – وهي نوع من مضادات الأكسدة- مسؤولة عن جعل الدم يتدفق بسهولة.

ويمكن أن يضيف الثوم نكهة إلى الوجبات دون إضافة الملح، بحسب BHF، إذ أنه كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.