سم قاتل.. احذر غسل الدجاج بالماء قبل الطباخة (إليك الطريقة الصحيحة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تلجأ ربات البيوت عند طهى الدجاج إلى تنظيفها وغسلها فى البداية حتى تصبح جاهزة للطهى.

غسل الدجاج

ويعتقد البعض أن غسل الدجاج بالماء من الخطوات المهمة الأولى عند طهى الدجاج وآخرون يرون أنها من الأطعمة التى لا يجوز غسلها بتلك الطريقة.

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وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" الطريقة الصحيحة لتنظيف الدجاج:

شطف الدجاج بالمياه

وأشارت إلى أن غسل الدجاج تحت الصنبور يؤدى إلى نشر البكتيريا العطيفة العالقة بها على اليدين وأسطح المطبخ والملابس ومعدات الطهى، لأن قطرات الماء قد تتحرك لمسافة تزيد عن 50 سنتيمترا فى كل اتجاه.

التسمم الغذائى

ولفت الأطباء إلى أن الخطورة تزداد بسبب احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائى، وتظهر فى صورة أعراض منها ألم البطن والإسهال والقىء الذى يستمر لمدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام.

ويعد التسمم الغذائى هو ليس المرض الوحيد الذى تسببه بكتيريا العطيفة، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبى والتهاب المفاصل التفاعلى ومتلازمة جيلان باريه.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الدجاج

وكشف الأطباء أنه لا حاجة لغسل الدجاج بل يكفى نقعها فى الخل وعصير الليمون، من خلال وضعها فى إناء مملوء بالماء ثم رفعه على النار، بسبب دور الحرارة العالية فى القضاء على بكتيريا العطيفة والجراثيم والفطريات المتراكمة على سطحها.